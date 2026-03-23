Handelshögskolans rektor: ”Vi behöver utbilda goda krafter”

Lärdomar från Epstein och betygsskandaler

Intervjun berör även de tuffare åren, däribland avslöjandet om donationer från Jeffrey Epstein. Strannegård beskriver händelsen som ”otroligt jobbig” och medger att kontrollen brustit. Idag är granskningen av donationer väsentligt striktare, även om han påpekar svårigheten i att spåra historiska medel.

När det gäller debatten om glädjebetyg har skolan experimenterat med krav på högskoleprovet, men tvingats backa då det slog snett mot mångfalden.

”Andelen kvinnor sjönk och andelen från icke-studievana miljöer minskade rejält. Det var helt enkelt inget bra sätt, så vi arbetar vidare med hur vi ska säkerställa att vi kan lita på betygen”, säger han.

Tidigare avsnitt:

LO-basen erkänner tappet – “Vi behöver synas mer”

Växande klyftor en stabilitetsrisk

Strannegård döljer inte sin oro för den ekonomiska utvecklingen där kapitalet växer betydligt snabbare än lönerna. Han menar att forskningen är tydlig med att för stora klyftor leder till social instabilitet.

”Det är en olycklig utveckling. Som rektor för en skola som utbildar eliten är det mitt ansvar att presentera dessa fakta för studenterna. Vi ska inte skriva dem på näsan vad de ska tycka, men vi måste ge dem agens att själva göra något åt det”, förklarar han.

AI kräver nya pedagogiska grepp

Frågan om AI-fusk avfärdas som irrelevant av Strannegård. Han menar att om det går att fuska på en tenta med AI, så är kursen felkonstruerad. Istället bör tekniken integreras som ett verktyg, likt miniräknaren i matematik.

”Vi måste tänka efter vad vi faktiskt ska lära ut. I vissa fall innebär det låsta rum med blyertspenna, i andra fall att använda AI hejvilt för att generera data och sedan fokusera på studentens förmåga att förhandla och kommunicera resultaten”, avslutar han.

