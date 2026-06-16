Granqvist: ”Fotbollen är en miljardindustri med ett extremt tryck”

Kommentatorsrollen: Journalistik möter underhållning

För en sportkommentator är balansen mellan det strikt journalistiska uppdraget och underhållningsvärdet en finstämd konstform. Journalistiken måste alltid ligga i botten för att sändningen ska uppfattas som trovärdig och lyckad av publiken. Men om man enbart har det journalistiska som ingångsvärde blir resultatet för torrt.

Jag är åtminstone också en underhållare. Drömmen är att få sitta intill tittarna i tv-soffan och tas emot som en välkommen gäst.

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Yrkeshemligheten ligger i att hitta rätt tonalitet och att kunna fördjupa spelet på ett vanligt, begripligt språk snarare än att fastna i klyschor eller poesi.

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Stelbenta strukturer bromsar sportens utveckling

Samtidigt som spelet på planen professionaliserats i snabb takt, brottas fotbollen med internationella regelverk som upplevs som föråldrade och svårbegripliga. Ett tydligt exempel är handsregeln, som i dag bedöms helt olika i olika regioner och kulturer.

Att sporten har så svårt att förändras och förnya sina strukturer har en historisk förklaring. Regelorganet är uppbyggt så att de brittiska öarnas fotbollsförbund har hälften av de åtta platserna – ett system som bestämdes redan 1887.

Det svenska VM-miraklet

Inför det stundande mästerskapet är det i sig ett mindre mirakel att Sverige överhuvudtaget är på plats. Vägen dit kantades av ett historiskt svagt kvalspel, där landslaget skrapade ihop det sämsta poängresultatet någonsin. Genom en rad tursamma omständigheter, lottningar till neutral plan och avgörande sena mål lyckades laget ändå ta sig hela vägen. Det internationella mottagandet har präglats av en viss missunnsamhet, men för de svenska supportrarna och marknaden väntar nu en ny folkfest.

Sverige har tagit sig till VM mot alla odds, och när turneringen väl startar återstår det att se om landslaget kan skriva ett helt nytt kapitel i sagoboken.

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