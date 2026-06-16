16 juni
2026

Realtid
JUST NU:

Starbucks-anställda måste gå historiekurs efter misslyckad kampanj

Realtid.se
Realtid TV

Granqvist: ”Fotbollen är en miljardindustri med ett extremt tryck”

Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist

Fotbollen är mer än bara en sport; den har vuxit till att bli en av de absolut största kulturella företeelserna och sociala gemenskaperna i det moderna samhället.

Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.

Den fungerar som en samlande kraft där människor möts, oavsett bakgrund eller intressegivna förutsättningar. Det ger en möjlighet till ett socialt sammanhang även i miljöer där sport normalt sett inte diskuteras.

Lennart Ekdahl möter Lasse Granqvist för ett samtal om sport, journalistik och VM såklart.

Fotbollen – en extrem tillvaro mellan eufori och ångest

Bakom strålkastarljuset och underhållningen döljer sig en brutal affärs- och yrkesrealitet för de som befinner sig på planen. Fotbollen har transformerats till en enorm miljardindustri, vilket skapar ett extremt och ibland övermäktigt tryck på spelarna.

Den ständiga, psykologiskt påfrestande resan mellan eufori och ångest är mycket svår att bära. Det är en absolut svartvit värld av himmel och helvete som är svår att förstå för utomstående. Det är ett komplext yrkesliv som innebär en extrem låsning, där motgångar direkt påverkar privatlivet och förmågan att ens gå ut och äta middag offentligt.

Kommentatorsrollen: Journalistik möter underhållning

För en sportkommentator är balansen mellan det strikt journalistiska uppdraget och underhållningsvärdet en finstämd konstform. Journalistiken måste alltid ligga i botten för att sändningen ska uppfattas som trovärdig och lyckad av publiken. Men om man enbart har det journalistiska som ingångsvärde blir resultatet för torrt.

Jag är åtminstone också en underhållare. Drömmen är att få sitta intill tittarna i tv-soffan och tas emot som en välkommen gäst.

Yrkeshemligheten ligger i att hitta rätt tonalitet och att kunna fördjupa spelet på ett vanligt, begripligt språk snarare än att fastna i klyschor eller poesi.

Läs även:
Northvolt: ”En kollektiv hallucination”

Stelbenta strukturer bromsar sportens utveckling

Samtidigt som spelet på planen professionaliserats i snabb takt, brottas fotbollen med internationella regelverk som upplevs som föråldrade och svårbegripliga. Ett tydligt exempel är handsregeln, som i dag bedöms helt olika i olika regioner och kulturer.

Att sporten har så svårt att förändras och förnya sina strukturer har en historisk förklaring. Regelorganet är uppbyggt så att de brittiska öarnas fotbollsförbund har hälften av de åtta platserna – ett system som bestämdes redan 1887.

Det svenska VM-miraklet

Inför det stundande mästerskapet är det i sig ett mindre mirakel att Sverige överhuvudtaget är på plats. Vägen dit kantades av ett historiskt svagt kvalspel, där landslaget skrapade ihop det sämsta poängresultatet någonsin. Genom en rad tursamma omständigheter, lottningar till neutral plan och avgörande sena mål lyckades laget ändå ta sig hela vägen. Det internationella mottagandet har präglats av en viss missunnsamhet, men för de svenska supportrarna och marknaden väntar nu en ny folkfest.

Sverige har tagit sig till VM mot alla odds, och när turneringen väl startar återstår det att se om landslaget kan skriva ett helt nytt kapitel i sagoboken.

EKDALS PERSPEKTIV SPONSRAS AV

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Spela klippet
Realtid TV

Räntan pressar guldpriset – pappersguld säljs av

29 maj 2026