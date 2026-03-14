Experten: ”Bilbranschen är i ett tillstånd av total förvirring”

Bilbranschen i gungning

Om konsumenterna är tveksamma är bilbranschen direkt förvirrad. Efter att ha ställt om hela produktionskedjor för att möta EU:s klimatmål till 2030, tvingas tillverkarna nu backa när efterfrågan på elbilar uteblir i den takt man hoppats på.

”Om några är förvirrade så är det bilbranschen. De ställde om fabrikerna för eldrift, men när ingen köpte bilarna fick de ställa om igen för att producera hybrider och bensinbilar. Det är extremt kostsamt”, konstaterar Wallenrud.

Läs även:

De spionerar genom bilen: ”Det är en dator på fyra däck”

Kris och konkurser

Denna ryckighet har redan fått kännbara konsekvenser för sektorn. Wallenrud pekar på en våg av konkurser och återförsäljare som sitter fast med stora lager av bilar som marknaden inte efterfrågar.

Osäkerheten kring om de politiska målen faktiskt kommer att ligga fast skapar en ohållbar situation för industrin.

Trots dagens turbulens ser Wallenrud elbilen som den långsiktiga lösningen i takt med att batteritekniken förbättras och priserna sjunker. För att nå dit i Sverige krävs dock politisk handling i form av ekonomiska incitament.

”Att köpa en elbil idag är alldeles för dyrt för den gemene svensken. Vi måste titta på hur man gjort i Norge för att få upp nivåerna. Som det är nu har folk helt enkelt inte råd”, avslutar hon.

