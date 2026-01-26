26 jan. 2026

Elbilar bromsar in – Kina pressar priserna och Tesla får sitt fiasko

Åsa Wallenrud
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
26 jan. 2026

Elbilar skulle ta över marknaden. I stället präglades motoråret 2025 av fallande försäljning, prisras på begagnatmarknaden och politiska tvärvändningar. För bilköpare och handlare blev året allt annat än förutsägbart.

När motoråret summeras är det tydligt att verkligheten sprungit ifrån många prognoser. Elbilarna har inte sålt i den takt som både EU och svensk politik räknat med och konsekvenserna har varit kännbara i hela branschen.

”Den svikande elbilsförsäljningen är det mest överraskande. Incitamenten finns inte där för vanliga konsumenter”, säger Åsa Wallenrud, techjournalist på Realtid.

Elbilar tappar – hybriderna tar mark

I stället för rena elbilar har många köpare sökt sig till hybrider, ett skifte som få räknade med. Samtidigt har osäkerheten kring tullar, handelshinder och geopolitik gjort både konsumenter och bilhandlare försiktiga.

”Det har varit omöjligt att veta från en dag till en annan om det blir tullar mellan Kina, USA och Europa. Det skapar total osäkerhet”, konstaterar Wallenrud.

Kinesiska elbilar har samtidigt strömmat in i Europa och pressat priserna kraftigt. Något som gynnat konsumenter, men slagit hårt mot europeiska tillverkare. Under året har också konkurserna blivit fler, från bilhandlare till underleverantörer.

Tesla och Ford sticker ut – av fel skäl

Bland årets största fiaskon nämns Tesla Cybertruck, som sålt långt under förväntan.

”Det står färdigbyggda bilar på hög. För dyr, för kontroversiell och för låg kvalitet”, säger Wallenrud.

Även Ford hamnar i negativt fokus, med rekordmånga återkallelser under året så omfattande att varumärket blivit ett skämt i branschen.

Ett hopp inför framtiden – men med krav

Allt är dock inte mörkt. Retrodesign, fler fysiska knappar och bättre användarvänlighet pekar mot ett mer bilvänligt 2026. Men Wallenrud är tydlig med vad hon vill se försvinna:

”Mindre skärmar, fler riktiga knappar och fysiska dörrhandtag som fungerar även utan el. Det handlar om säkerhet.”

Efter ett turbulent motorår står branschen vid ett vägskäl. Frågan är om 2026 blir året då bilindustrin hittar tillbaka till både konsumenterna och förtroendet.

ElbilarIntervju
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

