Elbilar bromsar in – Kina pressar priserna och Tesla får sitt fiasko

När motoråret summeras är det tydligt att verkligheten sprungit ifrån många prognoser. Elbilarna har inte sålt i den takt som både EU och svensk politik räknat med och konsekvenserna har varit kännbara i hela branschen.

”Den svikande elbilsförsäljningen är det mest överraskande. Incitamenten finns inte där för vanliga konsumenter”, säger Åsa Wallenrud, techjournalist på Realtid.

Elbilar tappar – hybriderna tar mark

I stället för rena elbilar har många köpare sökt sig till hybrider, ett skifte som få räknade med. Samtidigt har osäkerheten kring tullar, handelshinder och geopolitik gjort både konsumenter och bilhandlare försiktiga.

”Det har varit omöjligt att veta från en dag till en annan om det blir tullar mellan Kina, USA och Europa. Det skapar total osäkerhet”, konstaterar Wallenrud.

Kinesiska elbilar har samtidigt strömmat in i Europa och pressat priserna kraftigt. Något som gynnat konsumenter, men slagit hårt mot europeiska tillverkare. Under året har också konkurserna blivit fler, från bilhandlare till underleverantörer.

