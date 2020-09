Ratosbolaget Aibel tilldelas stort Equinor-kontrakt 

Det är Equinor som genom parterna i Snøhvit Unit ( Equinor Energy AS (operatör), Petoro AS, Total E&P Norge AS, Neptune Energy Norge AS och Wintershall Dea Norge AS) har tilldelat Aibel kontraktet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kontraktet är ett så kallat FEED-kontrakt (Front-end engineering) vilket innebär förprojektering och design på LNG-anläggningen i Hammerfest. Kontraktets värde uppskattas till 140 miljoner norska kronor. Avtalet innehåller också en option för vart och ett av delprojekten i en implementeringsfas, inklusive design, upphandling, konstruktion och installation (EPCI) för kompression och elektrifiering. Optionens värde är av betydande storlek – som enligt Aibel betyder att värdet för Aibel är över 2,5 miljarder norska kronor.

– Vi är stolta över att Aibel återigen får förtroende från Equinor för att bidra till övergången till en renare och mer hållbar verksamhet på den norska kontinentalsockeln, säger Christian Johansson Gebauer, chef för affärsområdet Construction & Services på Ratos i en skriftlig kommentar.

Projektet hanteras från Aibels kontor i Asker och cirka 80 anställda kommer att delta i FEED-fasen. Uppstart sker omedelbart med planerad leverans av FEED i april 2021.