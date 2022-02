På tisdagsmorgonen offentliggjorde Bank Norwegian siffror för fjärde kvartalet och hela 2021. Resultatet för fjärde kvartalet slutade på 159,7 miljoner norska kronor, nästan en halvering från tredje kvartalet och mer än 60 procent lägre jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Förklaringen till det dramatiska resultattappet är att bolaget bokförde en kostnad på 174 miljoner norska kronor under fjärde kvartalet relaterad till rådgivarearvoden i samband med budet från svenska Nordax Bank. Totalt har Bank Norwegian registrerat kostnader på totalt 219 miljoner norska kronor, motsvarande 230 miljoner kronor, för rådgivning i samband med förvärvet, varav 45 miljoner kronor bokfördes under tredje kvartalet medan 174 miljoner kronor bokfördes under fjärde kvartalet. Det rapporterar Dagens Näringsliv.

Mäklarhusen Arctic Securities och JP Morgan agerade finansiella rådgivare, medan advokatbyråerna Thommessen och Simonsen Vogt Wiig fungerade som juridiska rådgivare.

I mars förra året var Bank Norwegian föremål för ett miljardbud från den svenska konkurrenten Nordax Bank, som uppgick till 17,8 miljarder norska kronor.

I september fick Nordax kontroll över två tredjedelar av aktierna i Bank Norwegian, innan 90-procentsgränsen passerades en månad senare. Då kunde svenskarna tvångsinlösa de återstående aktierna.