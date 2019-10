Qliro Group särnoterar dotterbolag

Qliro Group har beslutat att inleda processen för att notera dotterbolaget Qliro på Nasdaq Stockholms huvudlista under första halvåret 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen i Qliro Group bedömer att en börsnotering ger Qliro den bästa plattformen för att tillvarata framtida möjligheter för tillväxt, värdeskapande och tillgång till kapitalmarknaden. Carnegie Investment Bank har utsetts till Global Coordinator och Bookrunner i samband med processen för en börsnotering. Qliro kallades tidigare Qliro Financial Services i Qliro Groups kommunikation.

FI utökar med regelchef

Finansinspektionen har tillsatt chef för regelefterlevnad. Det var i maj tidigare i år som FI beslutade att inrätta en ny tjänst för regelefterlevnad. Tjänsten är nu tillsatt och gick till myndighetens tidigare personalchef, Linda Ullman. Det rapporterar Dagens Industri.

Oljefonden tillbaka i Rio Tinto

För ett decennium sålde norska Oljefonden av hela sitt innehav i Rio Tinto, världens näst största gruvföretag. Orsaken var företagets dåliga miljöpraxis. Rio Tinto bröt bland annat med Oljefondens policy att inte investera i företag som producerar mer än 20 miljoner ton kol årligen, vilket anses vara det mest förorenande bränslet. Bloomberg-data visar nu att Oljefonden är tillbaka i Rio Tinto med en ägarandel på 1,4 procent. Det placerar Oljefonden bland de tio största ägarna. Baserat på Rio Tintos aktiekurs i höst har Oljefonden betalat över 10 miljarder norska kronor för aktierna. Det rapporterar norska Dagens Näringsliv. Sedan oljefonden sålde ut och svartlistade Rio Tinto har gruvbolaget nu sålt ut all kolbrytning och mycket av de mest förorenande gruvverksamheterna.

Ökat krav mot Danske Bank

Kravet mot Danske Bank har ökat med 2,5 miljarder danska kronor. Efter att 64 internationella investerare har anslutit sig till kören av missnöjda investerare som stämmer Danske Bank efter att ha lidit ekonomiska förluster till följd av penningtvättskandalen. Det rapporterar Finanswatch på måndagskvällen baserat på ett pressmeddelande som skickats från den amerikanska advokatbyrån Grant & Eisenhofer, som har väckt ärendet tillsammans med advokatbyrån DRRT. Stämningen mot Danske Bank inleddes i mars i år, då var fordran på ca 3,5 miljarder DKK från investerare som hade förlorat pengar efter att Danske Bank-aktier sjönk på börsen i kölvattnet av penningtvättskandalen.

Totalt finns det nu 232 internationella investerare som har stämt banken.

Kineser vill köpa tysk investmentbank

Det kinesiska konglomeratet Fosun International vill köpa den tyska investmentbanken Bankhaus Lampe. Det uppger källor till Bloomberg.

Banken som grundades 1852 kan nu säljas för 200 miljoner euro, motsvarande 2 miljarder kronor. Bland övriga intressenter finns bland andra den holländska banken ABN Amro och fransk-tyska finanshuset Oddo BHF. Det rapporterar Dagens Industri. Bankhaus Lampe grundades 1852 av Hermann Lampe. Efter andra världskriget tog Dr Oetker-familjen kontrollen över banken. Dr Oetker är i Sverige mest känt för sina frysta pizzor.

Softbank nära ta över Wework

Softbank kan komma att ta kontrollen över de skandalomsusade kontorsdelningsbolaget Wework. Det rapporterar CNBC och hänvisar till anonyma källor.

Nyhetsbyrån Dow Jones rapporterar att förförandet innefattar att Softbank köper aktier från existerande aktieägare för 3 miljarder dollar och samt ett lån på 5 miljarder dollar för att underlätta nuvarande likviditetssituation i Wework. Affären skulle värdera kontorsdelningsbolaget till 7,5-8 miljarder dollar, enligt Bloomberg News. Affären kan komma att offentliggöras så tidigt som tisdag, enligt CNBC.

Avanza speglar konton för onoterade innehav

Som första bank i Sverige ger Avanza nu sina kunder möjlighet se sina konton för innehav i onoterade aktier via Pepins och P2P-lån via Lendify. Avanza tar nu nästa steg inom Open Banking. Som den första banken i Sverige kan Avanza nu erbjuda sina kunder möjligheten att se och följa sina konton för innehav av onoterade aktier, investerade genom investeringsplattformen Pepins, samt sina investeringar i P2P-lån, via Lendify. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Genom att våra kunder nu får möjlighet att följa sitt värde via Avanza så sänker vi trösklarna för att fler ska kunna ta steget och vara med på dessa onoterade bolags tillväxtresa”, säger Julia Reuszner, vd för Pepins.

Liberalerna vill slopa skärpt amorteringskrav

Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna. har därför skrivit till bostadsminister Per Bolund med en begäran om ”breda samtal över blockgränsen”.

– Vår ingång är att det skärpta amorteringskravet ska slopas, men vi är beredda att lyssna på andra förslag, det säger Mats Persson till DN.

Trudeau kvar vid makten

Justin Trudeau ser ut att sitta kvar vid makten efter den politiska rysaren i parlamentsvalet i Kanada. Detta trots att hans popularitetssiffror dalat. Han kommer däremot inte att kunna bilda någon ny majoritetsregering utan kommer behöva söka stöd hos något av de mindre partierna. Det rapporterar flera medier.

Asienbörser svagt uppåt

Asienbörserna rör sig i försiktigt uppåt på tisdagsmorgonen och följer därmed utvecklingen på Wall Street i går kväll. Enligt CNBC är uppgångarna troligen en konsekvens av mildare tongångar mellan USA och Kina.