Prisregn över Citi

Citi toppade tre klasser:

· ECM Bank of the Year in the Nordic Region.

· IPO Bank of the Year.

· ECM Bank of the Year for Financial Institutions.

Lars Ingemarsson, chef för den nordiska investmentbanken på Citi, varför vinner ni?

– Det här är ytterligare ett erkännande av Citi’s framgångar och starka momentum i Norden.

Vad betyder utmärkelserna?

– Vi har investerat avsevärt i vår globala infrastruktur i den här verksamheten och det här är ytterligare ett bevis på att den investeringen har hjälp oss att bygga en marknadsledande position.