Wihlborgs utvecklar sammanhållen lösning om 10 200 kvm åt MilDef Group AB

MilDef grundades 1997 i Helsingborg och utvecklar och tillverkar robust IT för försvars- och säkerhetssektorn. Sedan uppförandet av MilDefs befintliga anläggning år 2020 har bolaget växt kraftigt och är i behov av ytterligare yta. Det nya avtalet innebär en renovering av de befintliga lokalerna på 4 370 kvm, förhyrning av en närliggande byggnad på 2 380 kvm, samt en tillbyggnad på 3 470 kvm som förbinder byggnaderna. Lösningen utformas för att möta MilDefs nuvarande och framtida behov, samtidigt som fastigheten utvecklas med flexibilitet som gör den väl lämpad även för andra verksamheter över tid.

Samtliga byggnader kommer att innehålla kontor medan produktionsverksamheten koncentreras till nybyggnadsdelen. Nybyggnadsdelen kommer att certifieras med Miljöbyggnad med målet att uppnå nivå Guld. Vid ombyggnation av befintliga lokaler kommer planlösningen att ändras från enskilda kontor till öppet kontorslandskap kombinerat med mötesrum, samtidigt som ytskikten uppgraderas.

Tillträde är beräknat till sommaren 2027.

Den totala investeringen uppgår till 97 Mkr inklusive mark.

– Detta är en strategiskt viktig satsning som kommer att stärka vår leveranskapacitet och därmed kan vi ytterligare stödja våra kunders behov, samtidigt som vi kan fortsätta att leverera en tillväxttakt som är i linje med MilDefs långsiktiga mål, säger Daniel Ljunggren, VD och koncernchef MilDef Group.

– Vi är glada över att få vara med och skapa en sammanhållen och attraktiv miljö som stödjer MilDefs fortsatta utveckling. Projektet är ett exempel på hur vi successivt har kunnat möta kundens behov i olika expansionsfaser och önskan om att samla lösningen inom en och samma site. Projektet bidrar samtidigt till att stärka Berga, där vi ser en tydlig efterfrågan inom lättindustrisegmentet, säger Ulrika Hallengren, VD på Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 64 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,0 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.