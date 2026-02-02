Wihlborgs öppnar Börshuset – historiskt hus redo för ett nytt kapitel i Malmö

Börshuset uppfördes i slutet av 1800-talet som tull- och packhus, i en tid då Malmö växte snabbt som handelsstad och knutpunkt för järnväg och sjöfart. Under åren har huset haft flera funktioner, men alltid varit en del av stadens puls. Nu öppnar det återigen sina portar, denna gång med fokus på möten, smakupplevelser och attraktiva arbetsplatser för företag, Malmöbor och besökare.

Renoveringen, som inleddes 2023, har genomförts med målet att ta tillvara Börshusets kulturhistoriska värden och samtidigt anpassa byggnaden för dagens krav på funktion, tillgänglighet och energieffektivitet. Arbetet har präglats av ett varsamt förhållningssätt, där den ursprungliga stommen, som är i gott skick, har bevarats, medan senare tillägg har omarbetats. Bland annat har fasaduttrycket justerats med inspiration från husets ursprungliga gestaltning från slutet av 1800-talet och glaspartier från 1980-talet fått en ny utformning. Fram till våren färdigställs även miljön mot vattnet där restauranger, terrasser och förbättrade utemiljöer gör platsen mer öppen och inbjudande.

Genom att samla olika funktioner i samma hus vill Wihlborgs bidra till ett sammanhang där idéer kan uppstå, prövas och utvecklas. Den 3 februari öppnar den Malmöbaserade konferensaktören High Court sin konferens- och coworkingverksamhet i byggnaden, med kontorsytor anpassade för olika typer av företag och behov. Restaurangverksamheten öppnar i mitten av februari och består av fyra koncept: en vinkiosk, en deli, en restaurang med samtidspräglad mat (Como) och en restaurang med mer traditionella rätter (Margaux). Kontorshotellet med cirka 50 rum är uppdelat i fyra delar med olika funktion och stil för att attrahera många olika typer av företag.

Utöver High Court flyttar hyresgästerna Delphi, Jurek och Coact in successivt under året.

– Börshuset är mer än en byggnad; det är en plats som rymmer många minnen för Malmö. Det är en byggnad med lång historia och stark identitet, och vårt uppdrag har varit att utveckla den med respekt för det som redan finns. Det har krävt tid, kunskap och betydande investeringar, men vi tror att denna varsamhet och långsiktighet skapar ringar på vattnet som sträcker sig bortom det vi kan överblicka här och nu. Vår förhoppning är att Börshuset ska bli en plats för nya samarbeten och möten, och som ger ytterligare kraft åt Malmös näringsliv, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

För mer information och bilder, besök Börshusets pressrum.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Peter Olsson, regionchef, 040-690 57 62

ANNONS

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 63 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,9 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.