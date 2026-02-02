Efter en omfattande och varsam renovering öppnar nu Börshuset igen. Den anrika byggnaden, med rötter i stadens handels- och näringslivshistoria, har utvecklats med hänsyn till sitt kulturhistoriska värde och med målsättningen att bli en central plats för möten, idéutbyten och verksamheter som bidrar till Malmös fortsatta utveckling.
Wihlborgs öppnar Börshuset – historiskt hus redo för ett nytt kapitel i Malmö
Mest läst i kategorin
RLVNC stärker ledningen – tillsätter ny CFO och CTO
Relevance Communication Nordic AB (“RLVNC”) fortsätter att stärka sin organisation som ett led i bolagets fortsatta utveckling. I samband med detta utses Mattias Brentman till Chief Financial Officer (CFO) och Petter Eckerbom till Chief Technology Officer (CTO). Tillsättningarna markerar ett tydligt steg mot ökad struktur, skalbarhet och långsiktigt värdeskapande. RLVNC befinner sig i en fas …
ACUVI AB etablerar japanskt dotterbolag och öppnar nytt säljkontor i Tokyo
Utökad närvaro stärker stödet till medicinteknik, halvledarindustrin och automationssektorn i hela Asien Uppsala, Sverige — ACUVI AB, ett svenskt teknikbolag specialiserat på nanoprecisa piezo rörelselösningar, har slutfört registreringen av sitt japanska dotterbolag, ACUVI KK, och öppnar nu ett nytt säljkontor i Tokyo. Denna expansion stärker ACUVIs långsiktiga åtagande till den asiatiska marknaden och förbättrar stödet …
ACUVI AB Establishes Japanese Subsidiary and Opens New Sales Office in Tokyo
Expanded presence strengthens support for medical technology, semiconductor, and automation industries across Asia Uppsala, Sweden — ACUVI AB, a Swedish technology company specializing in nano-precision piezo motion solutions, has completed the registration of its Japanese subsidiary, ACUVI KK, and is now opening a new sales office in Tokyo. The expansion reinforces ACUVI’s long-term commitment to …
Wihlborgs förlänger avtal med Ericsson om 12 000 kvm i Lund
Ericsson har förlängt sitt avtal i Bricks (Nya Vattentornet 3) på Mobilvägen på Ideon med sex år. Samtidigt har en myndighet tecknat avtal om 1 000 kvm i fastigheten, som därmed blir fullt uthyrd. Det förnyade avtalet om 12 000 kvm träder i kraft 1 januari 2027. Dessutom etablerar sig en myndighet i Bricks med ett avtal …
Footway avyttrar NIVIDAS till Opero Group
Footway OaaS meddelar idag att det nordiskt etablerade eyewear-varumärket och e-handelsbutiken Nividas har överlåtits till Opero Group (WKFB AB). Försäljningen är en del av Footways strategi att renodla verksamheten och fokusera fullt ut på sin OaaS-modell (Operations as a Service), som erbjuder logistik, teknik och kundsupport åt varumärken globalt. Nividas är ett designorienterat varumärke inom …
Börshuset uppfördes i slutet av 1800-talet som tull- och packhus, i en tid då Malmö växte snabbt som handelsstad och knutpunkt för järnväg och sjöfart. Under åren har huset haft flera funktioner, men alltid varit en del av stadens puls. Nu öppnar det återigen sina portar, denna gång med fokus på möten, smakupplevelser och attraktiva arbetsplatser för företag, Malmöbor och besökare.
Renoveringen, som inleddes 2023, har genomförts med målet att ta tillvara Börshusets kulturhistoriska värden och samtidigt anpassa byggnaden för dagens krav på funktion, tillgänglighet och energieffektivitet. Arbetet har präglats av ett varsamt förhållningssätt, där den ursprungliga stommen, som är i gott skick, har bevarats, medan senare tillägg har omarbetats. Bland annat har fasaduttrycket justerats med inspiration från husets ursprungliga gestaltning från slutet av 1800-talet och glaspartier från 1980-talet fått en ny utformning. Fram till våren färdigställs även miljön mot vattnet där restauranger, terrasser och förbättrade utemiljöer gör platsen mer öppen och inbjudande.
Genom att samla olika funktioner i samma hus vill Wihlborgs bidra till ett sammanhang där idéer kan uppstå, prövas och utvecklas. Den 3 februari öppnar den Malmöbaserade konferensaktören High Court sin konferens- och coworkingverksamhet i byggnaden, med kontorsytor anpassade för olika typer av företag och behov. Restaurangverksamheten öppnar i mitten av februari och består av fyra koncept: en vinkiosk, en deli, en restaurang med samtidspräglad mat (Como) och en restaurang med mer traditionella rätter (Margaux). Kontorshotellet med cirka 50 rum är uppdelat i fyra delar med olika funktion och stil för att attrahera många olika typer av företag.
Utöver High Court flyttar hyresgästerna Delphi, Jurek och Coact in successivt under året.
– Börshuset är mer än en byggnad; det är en plats som rymmer många minnen för Malmö. Det är en byggnad med lång historia och stark identitet, och vårt uppdrag har varit att utveckla den med respekt för det som redan finns. Det har krävt tid, kunskap och betydande investeringar, men vi tror att denna varsamhet och långsiktighet skapar ringar på vattnet som sträcker sig bortom det vi kan överblicka här och nu. Vår förhoppning är att Börshuset ska bli en plats för nya samarbeten och möten, och som ger ytterligare kraft åt Malmös näringsliv, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.
För mer information och bilder, besök Börshusets pressrum.
Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Peter Olsson, regionchef, 040-690 57 62
Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 63 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,9 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.