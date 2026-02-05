Vinga Securities: High yield har slagit aktier sedan 2001

De flesta investerare ser fortfarande aktier som den självklara motorn i portföljen, och företagsobligationer som ett mer defensivt komplement. Men data från det globala analyshuset PGIM visar att verkligheten är betydligt mer nyanserad. Under de senaste 25 åren har high yield, högränteobligationer, slagit aktier i både totalavkastning och riskjusterad avkastning – såväl globalt som i Europa.
Samtidigt värderas aktiemarknaden i dag till historiskt höga multiplar, medan high yield-marknaden handlas till betydligt attraktivare nivåer. För investerare som vant sig vid att tänka ”mer avkastning = mer aktier” innebär det ett skifte i perspektiv.
”Det är lite mot intuitionen för många investerare, men datan är ganska tydlig. High yield har under en lång period levererat aktieliknande avkastning med mindre svängningar i portföljen. Det gör tillgångsslaget intressant för investerare som vill kombinera avkastning, löpande kassaflöde och riskkontroll,” säger Fredrik Löfnertz, VD på Vinga Securities.
Kuponger, kassaflöden och grundare nedgångar
En anledning är att avkastningen i high yield i hög grad drivs av kupongutbetalningar. Dessa ger en buffert när marknaden svänger, samtidigt som förlustrisken minskas genom att investeraren har förtur gentemot aktieägare i bolagens kapitalstruktur.
PGIM:s analys visar att global high yield sedan år 2000 haft genomsnittliga nedgångar kring 11 procent, jämfört med cirka 26 procent för globala aktier – och att high yield-marknaden historiskt återhämtat sig snabbare efter större nedgångar.
”När börsen faller kraftigt kommer high yield verkligen till sin rätt genom den lägre volatiliteten – särskilt för den som redan har mycket aktier,” säger Fredrik Löfnertz.
Gäller även i Europa
PGIM:s studie utgår från det globala high yield-universet, men Vinga ser samma tendens i Europa. Totalavkastningen för europeisk high yield har slagit europeiska aktier under den senaste 25-årsperioden- även med återinvesterade aktieutdelningar. I Norden finns inte lika lång historik, men även här är marknaden på frammarsch.
”High yield är en globalt beprövad tillgångsklass som växer snabbt även hos oss i Norden. Framväxten har till stor del drivits av företagen själva. När bankerna blivit mer restriktiva har obligationsmarknaden blivit en naturlig väg för att finansiera expansion med lånat kapital,” säger Fredrik Löfnertz.
En förbisedd pusselbit i portföljen
I ett marknadsläge där aktievärderingarna är ansträngda pekar allt fler data på att obligationsbenet i portföljen förtjänar mer uppmärksamhet.
”För oss handlar det inte om att ”välja bort” aktier, utan om att använda alla verktyg i lådan. Vi är nordiska högräntespecialister och erbjuder såväl skräddarsydd portföljförvaltning som unika private placements. High yield är en pusselbit som kan göra stor skillnad för den långsiktiga risk- och avkastningsprofilen,” avslutar Fredrik Löfnertz.