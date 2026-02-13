Vålt säkrar 10 MSEK i finansieringsutrymme med Almi och SEB för fortsatt tillväxt

Vålt har säkrat ett förstärkt finansieringsutrymme om 10 MSEK genom en kombination av grön finansiering och bankfinansiering i samarbete med Almi och SEB.
Vålt har säkrat ett förstärkt finansieringsutrymme om 10 MSEK genom en kombination av grön finansiering och bankfinansiering i samarbete med Almi och SEB.
Upplägget stärker bolagets finansiella handlingsfrihet och skapar förutsättningar för fortsatt expansion och högre leveranskapacitet inom laddinfrastruktur.
– Det här ger oss bättre uthållighet och tempo i vår tillväxtresa. Med ett större finansieringsutrymme kan vi planera långsiktigt, skala upp kapacitet och samtidigt hålla fokus på kvalitet och kundupplevelse, säger Vålt.
Som en del av satsningen har Vålt också blivit antagna till SEB Growth – SEB:s erbjudande för snabbväxande bolag med hög innovationsgrad. SEB beskriver SEB Growth som en satsning där bolag får ett dedikerat upplägg med närmare stöd och tillgång till nätverk.
Samma typ av tillväxtspår som andra snabbväxande bolag
SEB har själva lyft fram flera välkända snabbväxande bolag som exempel på bolag de stöttat inom ramen för SEB Growth-satsningen.
För Vålt innebär inträdet i SEB Growth att bolaget tar nästa steg i att professionalisera sin finansierings- och tillväxtresa, med fokus på skalning och långsiktigt värdeskapande.
Om SEB Growth
SEB Growth är SEB:s erbjudande för företag i scaleup-fas. SEB beskriver att erbjudandet är utformat för bolag som planerar att växa snabbt och på sikt kan genomföra kapitalanskaffning, expansion eller andra strategiska steg.
Om Almi:
Almi stöttar små och medelstora företag i alla branscher och i hela Sverige att utvecklas och växa hållbart. Genom lån, riskkapital och affärsutveckling ger Almi fler företag med potential möjlighet att ta nästa steg.
Alexander Rönndahl
Delägare och Grundare, Vålt AB.
Alexander@kontaktvolt.se
Vålt är en nationell aktör inom laddinfrastruktur och en av marknadens snabbast växande vinstdrivande CPO:er. Bolaget erbjuder helhetslösningar för elbilsladdning – från planering och installation till drift, support och effektoptimering – för företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.