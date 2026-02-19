Uteblivna vindkraftsinvesteringar hotar svensk konkurrenskraft och energisäkerhet

Förnybartbranschen stärker svensk självförsörjningsgrad och energisäkerhet, och är en förutsättning för att Sverige ska bibehålla internationell konkurrenskraft. En minskning av investeringar i vindkraft på den svenska marknaden är i förlängningen en försvagning av Sverige, säger Anton Johansson, ansvarig för analys och marknad på Green Power Sweden.

Under det fjärde kvartalet 2025 fattades inga nya investeringsbeslut på vindkraftsmarknaden i Sverige, vilket skapar osäkerhet kring Sveriges framtida elförsörjning och konkurrenskraft. Förnybara kraftslag har visat på kraftig tillväxt på den fria marknaden, men har under senare år utmanats. Ökad politisk och regulatorisk risk, dramatiska marknadsförändringar och fördröjd elektrifiering resulterar i ett tufft läge för nyinvesteringar i elproduktion.

För att vi ska nå våra klimatmål, säkra jobb och Sveriges säkerhet så måste utbyggnaden av förnybar energi gå mycket snabbare. Därför är det oroande att nya investeringar så kraftigt saktats in de senaste två åren. Den utbyggnaden vi faktiskt ser är ett resultat av gamla investeringsbeslut, säger Anton Johansson.

2025 går till historien som det sämsta året någonsin för nyinvesteringar i vindkraft på den svenska marknaden. Utländska investerare och aktörer skickar tydliga signaler: den svenska marknaden är inte välkomnande. Internationellt ser det annorlunda ut – i Europa utgjorde elproduktion från vind- och solenergi för första gången en större andel än fossila energikällor under 2025. Utbyggnad av förnybar energi bidrar till minskade utsläpp samtidigt som den trycker ner elpriserna, två viktiga byggstenar för konkurrenskraft.

Den kraftiga nedgången av nyinvesteringar i vindkraft har en fördröjd marknadspåverkan. Projekten som idag tas i drift har flera år av tillståndsprocesser bakom sig, vilket innebär att effekterna upplevs först om några år, säger Anton Johansson.

Om statistiken

Green Power Sweden ger ut kvartalsvis statistik över utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Statistiken baseras på data från turbinleverantörer och andra marknadsdeltagare. Den kortsiktiga prognosen bygger på investeringsbeslut och en bedömning av projekt som kan tänkas komma till, samt nya projekt som befinner sig i tillståndsprocessen. Framöver kommer statistiken att omfatta även solkraft och energilagring.

För mer information, kontakta:

ANNONS

Anton Johansson (mailto:anton.johansson@greenpowersweden.se), analys och marknad, Green Power Sweden

073-024 94 71

Matilda Killander (matilda.killander@greenpowersweden.se), presskontakt & Public Affairs-koordinator, Green Power Sweden

073-024 94 73

Branschorganisationen för vind, sol och lagring i Sverige

Green Power Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring. Vi har ca 175 medlemsföretag. Vi är en samlande röst i debatten för ett modernt energisystem som växer i takt med samhällets ökande behov av mer el. Vi arbetar för att den fulla potentialen för konkurrenskraftig förnybar elproduktion, tillsammans med lagring och flexibilitet, tas till vara i Sverige. Vi vill bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. Green Power Sweden bildades 2025 när Svensk Vindenergi och Nätverket för solparker samlades under samma organisation och en ny samlande röst för storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring tog form.