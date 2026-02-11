Smart High Tech publicerar Q&A på sin hemsida

Smart High Tech har den senaste tiden mottagit ett stort antal frågor från aktieägare med anledning av bolagets nuvarande situation. För att öka transparens och tydlighet, har Smart High Tech sammanfattat de vanligaste frågorna och publicerat svaren i en Q&A-lista på vår webbplats https://smarthightech.com/investors.

”Vi kommer fortsättningsvis att regelbundet informera aktieägarna om verksamhetens utveckling,” säger Gang Wang, VD för Smart High Tech.

För mer information om Smart High Tech, vänligen kontakta:

VD Gang Wang

Tel: +46 737 16 26 17

ANNONS

E-post: Raymond.wang@smarthightech.com

Smart High Tech offentliggör denna information i enlighet med Spotlight Markets regelverk.

Kort om SHT Smart High Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad genom partnerskap med Henkel och Thermal Grizzly.