Sju av tio jurister ser ökat tryck på rättsstaten – AI väcker oro för nästa generation

I dag lanseras Inside the Legal Mind – The European Legal Profession Survey 2026. Undersökningen ger en bred bild av de frågor som formar juristprofessionens framtid och visar både gemensamma erfarenheter och tydliga skillnader mellan länder, generationer och olika delar av branschen.

Fyra centrala resultat från rapporten:

72 procent anser att trycket på rättsstaten har ökat under de senaste tre åren.

anser att trycket på rättsstaten har ökat under de senaste tre åren. 39 procent upplever att människor endast i liten eller mycket liten utsträckning har lika tillgång till rättvisa.

upplever att människor endast i liten eller mycket liten utsträckning har lika tillgång till rättvisa. 64 procent ser en stor eller mycket stor risk för otillräcklig juridisk kompetens bland yngre jurister till följd av AI.

ser en stor eller mycket stor risk för otillräcklig juridisk kompetens bland yngre jurister till följd av AI. 37 procent har övervägt att lämna sin nuvarande arbetsplats under det senaste halvåret.

– Juristprofessionen står inför förändringar som påverkar både det dagliga arbetet och juridikens grundläggande förutsättningar. Rättsstaten, tillgången till rättvisa och tilliten till juridiken är frågor som berör professionens kärna. Med rapporten vill vi bidra med kunskap om hur juristerna själva ser på utvecklingen och skapa underlag för en bredare diskussion om professionens framtid, säger Jon Boström, Country Manager på Norstedts Juridik.

Rättsstaten i Europa upplevs vara under ökad press

Totalt anser 53 procent att rättsstaten är under press. Samtidigt svarar 72 procent att trycket har ökat under de senaste tre åren. Bland dem som redan anser att rättsstaten är under press är motsvarande andel 91 procent.

Skillnaderna mellan länderna är stora. I Spanien anser 85 procent att rättsstaten är under press och i Frankrike 78 procent. I Sverige är motsvarande andel 41 procent.

Bland dem som upplever att rättsstaten är under press pekar 80 procent ut politiska beslut som en bidragande orsak. Därefter följer desinformation, 49 procent, och stora företags inflytande och marknadsmakt, 39 procent.

Rapporten visar också en utbredd oro för tillgången till rättvisa. Nästan fyra av tio anser att människor endast i liten eller mycket liten utsträckning har lika tillgång till domstolar och andra instanser där de kan få sina rättigheter prövade.

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AI skapar möjligheter – men väcker frågor om tillit och kompetens

AI är redan en del av många juristers vardag. Sex av tio använder AI minst en gång i veckan och 49 procent anser att tekniken förbättrar kvaliteten på juridisk rådgivning.

Samtidigt visar resultaten en tydlig oro för teknikens konsekvenser. Fyra av tio tror att AI kommer att påverka tilliten till rättssystemet negativt. 64 procent ser dessutom en stor eller mycket stor risk för att yngre jurister inte utvecklar tillräckliga juridiska kunskaper och färdigheter till följd av AI-användningen.

Yngre jurister hör samtidigt till dem som använder AI mest. Resultaten pekar därför på nya krav på utbildning, handledning och kunskapsöverföring när AI tar över delar av det arbete som tidigare bidrog till att bygga juridisk erfarenhet.

Mer än var tredje har övervägt att lämna sin arbetsplats

Rapporten undersöker också vad som motiverar jurister och hur de ser på arbetslivet och sina karriärmöjligheter. Intressanta arbetsuppgifter är den främsta motivationsfaktorn och anges av 48 procent. Att bidra till rättsstaten och rättssäkerheten kommer på andra plats och anges av 24 procent.

Samtidigt uppger 37 procent att de har övervägt att lämna sin nuvarande arbetsplats under det senaste halvåret. Resultaten väcker frågor om hur juridiska arbetsgivare kan erbjuda utveckling, meningsfullhet och hållbara karriärvägar i en tid då både arbetssätt och kompetensbehov förändras.

Undersökningen visar även tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns syn på karriärmöjligheterna. 63 procent av de kvinnliga respondenterna anser att det är svårare för kvinnor att nå toppositioner inom juristprofessionen.

Fyra teman om juristprofessionens framtid

Inside the Legal Mind behandlar fyra övergripande områden:

det ökade trycket på rättsstaten och tillgången till rättvisa AI:s intåg i det juridiska arbetet och påverkan på kvalitet, tillit och kompetens motivation, arbetsliv och karriärstrukturer nästa generations jurister och deras syn på professionen

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Rapporten innehåller fördjupade resultat och jämförelser mellan länder, generationer och olika delar av juristprofessionen.

Läs hela rapporten på: https://www.nj.se/inside-the-legal-mind

Om undersökningen

Inside the Legal Mind – The European Legal Profession Survey 2026 bygger på svar från 3 129 yrkesverksamma jurister i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike och Spanien. Undersökningen genomfördes under våren 2026 och rapporten har tagits fram av Norstedts Juridik och Karnov Group.

För mer information, vänligen kontakta

Caroline Wiroth, PR och Kommunikationsansvarig

Telefon: +46 72 271 60 09

E-post: caroline.wiroth@nj.se

Jon Boström, Country Manager Sverige

Telefon: + 46 70 830 34 77

E-post: jon.bostrom@nj.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 Oktober 2026, kl. 08:30 (CEST)

Norstedts Juridik är en av de ledande leverantörerna av affärskritisk information inom juridik, med över 200 års erfarenhet av att stödja rättsväsendet i Sverige. Företaget kombinerar juridisk expertis med den senaste tekniken för att skapa innovativa och effektiva tjänster. Norstedts Juridiks digitala plattform JUNO, och AI-tjänster, JUNO AI och JUNO Flow, används dagligen av advokatbyråer, domstolar, myndigheter, kommuner och företag som vill arbeta smartare, snabbare och mer träffsäkert. Norstedts Juridik är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula och Blå biblioteket samt ett stort antal juridiska verk. Norstedts Juridik ägs av Karnov Group. www.nj.se

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