Wihlborgs fortsatt i topp i internationell hållbarhetsutvärdering

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är en internationell jämförelse av fastighetsbolags och fastighetsfonders hållbarhetsarbete, med fokus på områden som är mest relevant för investerare. Utvärderingen omfattar både prestation på fastighetsnivå och hur hållbarhetsarbetet styrs och integreras i verksamheten.

Wihlborgs hamnar på plats 3 av 21 i kategorin Diversifierade noterade fastighetsbolag i Europa och ökar något i antal poäng. I årets utvärdering ingår Wihlborgs i en bredare kategori, vilket innebär att årets placering inte är direkt jämförbar med 2025 års placering (1 av 6).

Inom området förvaltning (”Standing investments”) får Wihlborgs 90,7 poäng (89,6), vilket kan jämföras med genomsnittet på 80,9 poäng. Inom den bedömning som rör projektutveckling (”Development”) höjer sig Wihlborgs till 95,8 poäng (93,0). Genomsnittet för detta område är 86,2 poäng.

GRESB visar även på en positiv trend i hela fastighetssektorn, där allt fler bolag höjer sina resultat.

– Hållbarhetsarbetet handlar i grunden om att hela tiden bli bättre. Att förstå var vi har störst påverkan, följa upp resultaten och använda kunskapen för att utveckla verksamheten. GRESB ger oss ett bra verktyg för att mäta utvecklingen och se var det finns ytterligare förbättringsmöjligheter, säger Lisa Östling, ESG-ansvarig på Wihlborgs.

– Att Wihlborgs åter finns bland de högst placerade bolagen visar på kontinuitet i arbetet, samtidigt som resultatet ska ses i ljuset av en fastighetsbransch där hållbarhetsarbetet utvecklas och kraven på transparens och uppföljning ökar. Och det är när hela branschen lyfter sig som vi uppnår de största effekterna, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Lisa Östling, ESG-ansvarig, 040-690 57 51

Ulrika Hallengren, vd, 070-541 61 98

ANNONS

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 66 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.