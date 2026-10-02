Feminvest Accelerator presenterar sin första kull

Stockholm, 2 oktober, Feminvest Fund Accelerator presenterar nu de fyra första bolagen som antagits till acceleratorprogrammet. Med fokus på kommersiell tillväxt, kapitalanskaffning och internationell expansion ska programmet bidra till fler tillväxtresor för entreprenörer i communityn.

Under ledning av COO Angelina Lee-Lundin lanseras den första kullen under oktober. De fyra bolagen representerar områden med stark innovations- och tillväxtpotential: AI och medieproduktion, cirkulär teknik, funktionell nutrition samt hållbart mode.

Det sex månader långa programmet ger bolagen tillgång till kvalificerat strategiskt, finansiellt och operativt stöd, anpassat efter respektive bolags behov och tillväxtfas.

”När vi nu bygger strukturen för acceleratorprogrammet ville vi skapa betydligt mer än ett traditionellt program. Vi ville skapa en kraftfull motor för verklig förändring”, säger Angelina Lee-Lundin, COO på Feminvest Fund Accelerator.

”Genom att lansera vår första kull sammanför vi våra tre hörnpelare: starka grundare, visionära investerare och en engagerad community av experter. Genom att aktivera Feminvests community kan vi ta tillvara på en unik bredd av kompetens och ge människor som brinner för jämlikhet inom entreprenörskap en konkret möjlighet att bidra.”

Ett ekosystem för kapital, kompetens och kommersiell tillväxt

Acceleratorprogrammet kommer att genomföra två kullar per år, med bolag i varje kull. Utöver anpassade tillväxtplaner bygger programmet på tre centrala delar:

● Grundare – entreprenörer får stöd inom bland annat kommersialisering, kapitalanskaffning och internationell expansion.

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● Investerare – strategiska kapitalpartners, affärsänglar och riskkapitalfonder kopplas samman med bolag med ambition att skala.

● Community och experter – branschspecialister, operativa ledare och rådgivare bidrar med praktisk kompetens, marknadsinsikter och funktionell expertis.

Som en del av satsningen aktiverar Feminvest samtidigt sin bredare community med över 55 000 medlemmar och hundratals aktiva affärsänglar. Genom dedikerade plattformar ska communityn kunna bidra som rådgivare, mentorer och ambassadörer och därmed stärka förutsättningarna för fler entreprenörers tillväxt.

De fyra bolagen i den första kullen

Sandtimer – AI som effektiviserar videoproduktion

Sandtimer utvecklar en AI-driven plattform för automatiserad efterbearbetning av video. Bolaget adresserar en tidskrävande del av medieproduktionen genom att förenkla och automatisera komplexa manuella redigeringsprocesser. Med erfarenhet inom digital media och generativ AI arbetar teamet för att göra det möjligt för kreatörer och medieteam att producera högkvalitativt videoinnehåll mer effektivt och i större skala.

Aercit – cirkulär prenumerationsmodell för företagens IT

Aercit utvecklar en cirkulär prenumerationsmodell för företags IT-hårdvara. Bolaget kombinerar flexibel enhetshantering, automatiserade uppgraderingar och rekonditionerad elektronik för att förenkla företagens IT-distribution. Genom modellen vill Aercit hjälpa växande organisationer att minska elektronikavfall och klimatpåverkan samtidigt som hanteringen av arbetsplatsens teknik effektiviseras.

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Liten’s – funktionell nutrition för familjens vardag

Systrarna Vera och Vilma Litens har grundat Liten’s med ambitionen att kombinera god smak med funktionell nutrition i vardagens mellanmål. Vilma bidrar med kompetens inom nutrition och produktutveckling, medan Vera har bakgrund inom strategisk marknadsföring. Tillsammans har de utvecklat ett sortiment av frukt- och nötsnacks med tillsatta bakteriekulturer, med fokus på bekväma och hälsomedvetna alternativ för aktiva familjer.

Ivoryfield – mode på efterfrågan med fokus på hållbar produktion

Ivoryfield, grundat av Yolinne, utvecklar mode med en on-demand-modell som syftar till att minska överproduktion och lageröverskott. Med rötter i en familj av skräddare och textilskapare kombinerar grundaren traditionellt hantverk med moderna produktionsmetoder. Varumärket fokuserar på festkläder med hög kvalitet, inkluderande passformer och en mer medveten produktionsmodell.

Två kullar per år ska skapa långsiktiga tillväxtmöjligheter

Feminests acceleratorprogram genomförs två gånger per år och löper i sex månader per kull. Deltagande bolag får tillgång till strukturerat mentorskap, strategiskt tillväxtstöd, introduktioner till internationella investerare samt möjligheter till kommersiella samarbeten med branschpartners.

Genom acceleratorn vill Feminvest skapa en tydligare koppling mellan kvinnligt entreprenörskap, kompetens och kapital och samtidigt bidra till att fler innovativa bolag får förutsättningar att växa internationellt.

”De fyra bolagen i vår första kull representerar olika sektorer, men förenas av starka ambitioner och tydliga möjligheter att skala. Vår roll är att ge dem tillgång till rätt kapital, kommersiell utveckling och nätverk vid rätt tidpunkt”, säger Angelina Lee-Lundin.

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Om Feminvest Fund Accelerator

Feminvest Fund Accelerator är ett sex månader långt acceleratorprogram för kvinnligt ledda tillväxtbolag. Programmet kombinerar strategiskt, finansiellt och operativt stöd med tillgång till investerare, experter och Feminvests community. Acceleratorn genomför två kullar per år, med 4–6 bolag i varje kull. För att anmäla ditt intresse till att vara med i acceleratorn, för mer information, kommande investerardialoger och kontakt med teamet, besök www.feminvestaccelerator.se.

Mediekontakt

Angelina Lee-Lundin

COO, Feminvest Fund Accelerator

fa@feminvest.se

www.feminvestaccelerator.se

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Feminvest Fund Accelerator är Nordens ledande tillväxtplattform för kvinnligt grundade startups med stor tillväxtpotential. Vi går längre än traditionella acceleratorprogram genom att erbjuda en skräddarsydd accelerationsresa som kombinerar strategiska tillväxtplaner, direkt tillgång till kapital samt ett unikt nätverk av mentorer och investerare.

Vårt uppdrag är att ge kvinnliga entreprenörer rätt förutsättningar att skala sina bolag globalt och ta en självklar plats i näringslivet. Oavsett om du är en grundare redo att skala, en investerare som vill skapa långsiktig impact eller en expert som vill bidra med din kompetens. Välkommen att vara med och bygga framtidens innovation. Feminvest Fund Accelerator är en del av Feminvest-koncernen. https://www.feminvest.se