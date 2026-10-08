EC European Capital RTO 1 bjuder in investerare till Stockholm och en direktsänd presentation av det tilltänkta förvärvet av målbolaget ION-GAS

Stockholm den 8 oktober 2026 – EC European Capital RTO 1 AB (publ) (”EC RTO” eller ”Bolaget”), vars aktier handlas på Spotlight Stock Market, bjuder in aktieägare, investerare och andra intressenter till två investerarevenemang den 21 respektive den 22 oktober 2026. Deltagarna får möjlighet att träffa repesentanter från ledningen i EC RTO och ION-GAS GmbH, få närmare information om det tilltänkta omvända förvärvet och ta del av en livedemonstration av IONdrug, ett innovativt system för cannabistestning genom utandningsprov.

Efter offentliggörandet den 29 september 2026 av ingåendet av en avsiktsförklaring avseende det tilltänkta förvärvet av 100 procent av aktierna i ION-GAS GmbH tar EC RTO nu nästa steg i sin investerarkommunikation genom att presentera det tilltänkta förvärvsobjektet direkt för den svenska finansmarknaden.

Bolaget arrangerar en investerarkväll i Stockholm den 21 oktober 2026, följd av en direktsänd digital presentation i samarbete med Investor Studios den 22 oktober 2026.

Båda evenemangen är kostnadsfria. Anmälan sker via e-post till coenen@european-capital.de.

Möt ION-GAS – teknologi med internationella användningsområden

ION-GAS grundades 2014 som en avknoppning från TU Dortmund University och Leibniz Institute for Analytical Sciences (ISAS). Bolaget utvecklar analysinstrument och programvara för att detektera spårämnen i utandningsluft och andra gaser.

Bolagets ledande produkt, IONdrug, är ett mobilt system för cannabistestning genom utandningsprov, utformat för att ge resultat cirka 90 sekunder efter provtagningen.

ANNONS

Teknologiplattformen omfattar även lösningar och forskningsprojekt inom bakterieidentifiering, diagnostik genom utandningsanalys, läkemedelsövervakning och övervakning av vätgaskvalitet.

ION-GAS har hittills erhållit cirka 2,15 miljoner euro i forskningsfinansiering, vilket har bidragit till utvecklingen av bolagets analysteknologier.

Det planerade omvända förvärvet och den relaterade finansieringen är avsedda att skapa förutsättningar för nästa utvecklingsfas, inklusive produktion, bredare kommersialisering och internationell expansion.

21 oktober 2026 – Investerarkväll i Stockholm

Plats: Clarion Hotel® Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm

Tid: Onsdag den 21 oktober 2026, kl. 18.30–21.00

Språk: Engelska

Under kvällen får deltagarna träffa representanter från ledningen i EC RTO och ION-GAS samt andra aktieägare och aktörer på den svenska kapitalmarknaden.

ANNONS

Även representanter för Spotlight Stock Market, Mangold Fondkommission AB och andra kapitalmarknadsaktörer förväntas närvara.

Programmet omfattar:

Presentation av EC RTO, det planerade förvärvet och nästa steg

Introduktion till ION-GAS, bolagets teknologi och kommersiella användningsområden

Livedemonstration av IONdrug, systemet för cannabistestning genom utandningsprov

Genomgång av den planerade transaktionsstrukturen och finansieringen

Frågestund med ledningspersoner i respektive bolag

Mingel med tapas och dryck

Antalet platser är begränsat till 50 deltagare, inklusive medföljande gäster. Varje aktieägare får ta med en gäst. Anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in och bekräftas via e-post i mån av tillgänglighet.

Anmälan: coenen@european-capital.de

22 oktober 2026 – Direktsänd presentation med Investor Studios

För aktieägare och investerare som inte har möjlighet att delta vid evenemanget i Stockholm arrangerar EC RTO en direktsänd digital presentation i samarbete med Investor Studios.

Datum: Torsdag den 22 oktober 2026

ANNONS

Tid: Kl. 08.00 svensk tid (CEST)

Format: Direktsänd digital presentation

Språk: Engelska och svenska

I sändningen medverkar:

Alexander Coenen, VD för EC European Capital RTO 1 AB (publ), som presenterar det planerade omvänta förvärvet, dess strategiska rational och de förväntade nästa stegen.

Dr. Wolfgang Vautz, medgrundare av ION-GAS och fortsatt verksam i bolagets ledning, som presenterar företaget, demonstrerar IONdrug och förklarar teknologins olika användningsområden.

Samtalet leds av Kaarlo Airaxin från Investor Studios, som även kommer att ta upp frågor från tittarna.

Presentationen är öppen för aktieägare och andra intresserade. Deltagandet är kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser. En inspelning av presentationen och tillhörande material kommer att göras tillgängliga på Bolagets webbplats för investerarrelationer efter evenemanget.

ANNONS

Den som vill delta kan beställa sina personliga inloggningsuppgifter genom att skicka ett mejl med sitt namn till coenen@european-capital.de. Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte delas med andra.

Alexander Coenen, VD för EC European Capital RTO 1 AB, kommenterar:

”Vi anser att transparens och direktdialog är särskilt viktiga när ett börsnoterat RTO-bolag förbereder ett potentiellt förvärv.

I stället för att enbart hänvisa våra aktieägare till ett pressmeddelande eller ett transaktionsdokument vill vi ge dem möjlighet att träffa människorna bakom ION-GAS, förstå teknologin och se produkten i praktiken.

ION-GAS har under många år utvecklat sin analysteknologi, och vi anser att dess potentiella användningsområden förtjänar större uppmärksamhet från den nordiska investerarmarknaden. Livedemonstrationen av IONdrug kommer att vara ett särskilt intressant inslag vid båda evenemangen.

Vår ambition är att bygga en bro mellan de nordiska och tyskspråkiga finansmarknaderna. Att låta ledningen och teknologin i ett tyskt bolag möta svenska aktieägare direkt är ett mycket konkret exempel på denna strategi. Vi ser därför fram emot att välkomna investerare till Stockholm och att, tillsammans med Investor Studios, erbjuda ett andra tillfälle för alla som inte har möjlighet att delta på plats.”

Det tilltänkta omvända förvärvet – aktuell status

Den 29 september 2026 offentliggjorde EC RTO att Bolaget ingått en avsiktsförklaring avseende det tilltänkta förvärvet av ION-GAS GmbH.

ANNONS

Den preliminära transaktionsstrukturen omfattar ett överenskommet transaktionsvärde om 8,5 miljoner euro för ION-GAS, ett överenskommet transaktionsreferensvärde om 4,0 miljoner euro för EC RTO samt en obligatorisk kapitalanskaffning om 2,5 miljoner euro.

Det förhandlade transaktionsreferensvärdet för EC RTO motsvarar cirka 4,52 kronor per befintlig aktie, baserat på den växelkurs som anges i avsiktsförklaringen. Detta utgör inte en indikation på eller prognos över Bolagets nuvarande eller framtida aktiekurs.

Det tilltänkta förvärvet är fortsatt villkorat av bland annat tillfredsställande due diligence, slutliga avtal, finansiering, nödvändiga bolagsrättsliga godkännanden samt Spotlight Stock Markets nynoteringsprövning.

De planerade investerarevenemangen syftar till att ge information om den tilltänkta transaktionen och ION-GAS verksamhet. De utgör inte ett erbjudande att teckna aktier eller en investeringsrekommendation. Det finns ingen garanti för att det omvända förvärvet kommer att genomföras.

Anmälan och ytterligare information

Aktieägare och intresserade investerare som vill delta i något av evenemangen ombeds anmäla sig direkt till:

Alexander Coenen

VD och styrelseledamot

EC European Capital RTO 1 AB (publ)

E-post: coenen@european-capital.de

Ange om du vill delta i evenemanget i Stockholm den 21 oktober eller i den digitala presentationen den 22 oktober. För evenemanget i Stockholm ombeds du ange namnen på samtliga deltagare.

ANNONS

Om EC European Capital RTO 1 AB (publ)

EC European Capital RTO 1 AB (publ) är ett svenskt bolag för omvända förvärv (RTO) som är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 10 september 2026. Bolagets mål är att identifiera och förvärva ett privat rörelsedrivande bolag med attraktiv tillväxtpotential genom ett omvänt förvärv.

Bolagets sponsor är EC European Capital Markets SE, en oberoende europeisk kapitalmarknadsplattform med huvudkontor i München.

Kortnamn: ECRTO1

ISIN: SE0030252664

Webbplats: www.ec-rto1.com

Om ION-GAS GmbH

ION-GAS GmbH är ett tyskt analysteknologibolag med huvudkontor i Dortmund. Bolaget grundades 2014 som en avknoppning från TU Dortmund University och Leibniz Institute for Analytical Sciences och utvecklar instrument och programvara för avancerad spårgasanalys.

Bolagets teknologiplattform omfattar IONdrug, ett mobilt system för cannabistestning genom utandningsprov, samt lösningar inom övervakning av vätgaskvalitet, diagnostik och andra analysområden.

ANNONS

Alexander Coenen

VD, EC European Capital RTO 1 AB (publ)

E-post: coenen@european-capital.de

Telefon: +49 160 5683191

Webbplats: www.ec-rto1.com

Om EC European Capital RTO 1 AB

EC European Capital RTO 1 AB (publ) är ett svenskt reverse takeover-bolag som har bildats i syfte att identifiera och genomföra ett omvänt förvärv med ett attraktivt privatägt tillväxtbolag som söker tillgång till den publika kapitalmarknaden. Bolaget fokuserar främst på innovativa, teknikdrivna och skalbara verksamheter med europeisk närvaro och har som mål att skapa långsiktigt aktieägarvärde genom en transparent och professionellt strukturerad transaktionsprocess.

EC European Capital RTO 1 sponsras av EC European Capital Markets SE, en oberoende europeisk rådgivnings- och transaktionsplattform inom aktiekapitalmarknaden med mer än 25 års erfarenhet av kapitalmarknaden och deltagande i över 100 kapitalmarknadstransaktioner på europeiska börser och handelsplatser.