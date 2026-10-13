13 okt.
2026

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Inbjudan till Wihlborgs webcast för tredje kvartalet 2026

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Onsdagen den 21 oktober, klockan 07:00 (CEST), offentliggörs Wihlborgs delårsrapport för januari-september 2026. Wihlborgs bjuder in press, investerare och analytiker till en webbsänd telefonkonferens klockan 08:30 (CEST) samma dag.

Under den webbsända telefonkonferensen presenterar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, och Arvid Liepe, vvd och ekonomi- och finanschef, Wihlborgs delårsrapport för januari-september 2026. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.  

Datum:            21 oktober
Tid:                   Rapporten publiceras 07:00 (CEST)
                         Webbsänd telefonkonferens hålls 08:30 (CEST)

Länk till webbsändning:
https://wihlborgs-fastigheter.events.inderes.com/q3-report-2026

För att delta via telefonkonferens görs registrering via nedan länk. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://events.inderes.com/wihlborgs-fastigheter/q3-report-2026/dial-in  

Delårsrapport och presentation kommer finnas tillgängliga på wihlborgs.se:
https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/rapporter/

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Christina Malmberg, kommunikations-, PR-och IR-chef, 040-661 97 12

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 66 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

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