Sectras tremånadersrapport: Växande återkommande intäkter från molntjänster

Kvartal 1: maj–juli 2026

Kontrakterad orderingång minskade 46,6 procent till 699 MSEK (1 310), varav 598 MSEK

(1 192) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 22,2 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare cirka 30–40 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång. Löpande 12 månaders kontrakterad orderingång ligger väl över koncernens årsomsättning och det förekommer stor variation mellan kvartal då vissa kundkontrakt är långa och omfattande.

(1 192) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 22,2 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare cirka 30–40 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång. Löpande 12 månaders kontrakterad orderingång ligger väl över koncernens årsomsättning och det förekommer stor variation mellan kvartal då vissa kundkontrakt är långa och omfattande. Nettoomsättningen ökade med 25,8 procent till 963 MSEK (766). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande kvartal föregående år hade ökningen varit 26,6 procent. Av nettoomsättningen utgjorde 723 MSEK (549) återkommande intäkter, en ökning med 31,7 procent. Baserat på oförändrade valutakurser hade ökningen varit 32,5 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 75,3 procent till 315 MSEK (179).

Rörelseresultatet ökade 60,9 procent till 191 MSEK (119), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,8 procent (15,5). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande kvartal föregående år hade ökningen varit 63,5 procent. I utfallen ingår kostnader för aktierelaterade incitamentsprogram med 24 MSEK (36).

Periodens resultat uppgick till 158 MSEK (103).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 MSEK (118). Förändringen är främst kopplad till ökad kapitalbindning i kortfristiga fordringar samt reglering av skulder.

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

– Den ökande användningen av våra tjänster bidrog positivt till såväl resultat som lönsamhet under första kvartalet. Utvecklingen visar på effekterna av de senaste årens starka orderingång och våra långsiktiga investeringar för att kunna leverera, driftsätta och skala upp molntjänster för allt fler kunder.

– Antalet kunder som använder våra lösningar i sin dagliga verksamhet växer, vilket i sin tur stärker vår bas av återkommande intäkter. Samtidigt innebär förtroendet fortsatt omfattande investeringar i människor, teknik, säkerhet och leveranskapacitet. Investeringarna kan påverka kostnader och lönsamhet under enskilda perioder, men de är nödvändiga för att vi ska kunna möta kundernas behov och ta tillvara de långsiktiga möjligheter som vår starka orderbok och marknadsposition ger oss.

Läs den bifogade finansiella rapporten för ytterligare vd-kommentarer och information.

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Presentation av den finansiella rapporten

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Jessica Holmquist, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 4 september 2026, kl. 10:00

Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: https://investor.sectra.com/q1report2627

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2026, kl. 08:15.

För ytterligare information:

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

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Om Sectra

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 23 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2025/2026 till 3 542 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida (https://sectra.com/).