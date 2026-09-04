Finansloppet firade 15 år på Stockholms Stadion

För femtonde året i rad anordnades Finansloppet, ett event som har vuxit till en etablerad mötesplats för branschen och där deltagandet har kommit att bli en årlig tradition för många finansanställda.

Bakom arrangemanget står Finansförbundet, som ser anordnandet av Finansloppet som ett konkret sätt att främja ett hållbart arbetsliv där både prestation, hälsa och återhämtning får plats.

– Finansbranschen befinner sig i en tid av snabb förändring. Teknikutveckling, AI-implementering, nya regelverk och ett högt förändringstempo ställer stora krav på medarbetarna. Då fyller en mötesplats som Finansloppet en extra viktig funktion, säger Finansförbundets ordförande Camilla Linder.

Finansloppets bana gick som vanligt genom Lill Jansskogen, men hade i år förlängts till en jubileumsbana på fem kilometer. I herrklassen kom Filip Jonsson från Affärsvärlden först i mål och i damklassen var Katsiaryna Kolasava från Qred Bank först över mållinjen.

– Det är väldigt inspirerande att se det engagemang som Finansloppet väcker. Här finns deltagare som satsar mot topplaceringar sida vid sida med dem som testar löpning för första gången. Det är den bredden tillsammans med glädjen och gemenskapen på plats som gör Finansloppet så speciellt, säger Camilla Linder.

Kort om Finansloppet

Det första Finansloppet gick av stapeln för 15 år sedan, i augusti 2011.

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Årets bana var 5 km lång och gick genom Lill-Jansskogen med start och målgång på Stockholms Stadion.

Hela resultatlistan från Finansloppet 2026 läggs upp här.

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