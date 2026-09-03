Wihlborgs tecknar avtal på Berga i Helsingborg om totalt 3 500 kvadratmeter

Verksamheterna inom teknik/industri är befintliga hyresgäster och fortsätter att växa i området. Den ena utökar med 1 500 kvadratmeter till en annan av Wihlborgs fastigheter med ett femårigt avtal. Den andra utökar sin förhyrda yta med cirka 600 kvadratmeter. Det sjuåriga avtalet innebär att verksamheten totalt kommer att disponera cirka 1 800 kvadratmeter.

Autoexperten, som har varit hyresgäst hos Wihlborgs på Berga sedan 2017, växer från 400 till 1 100 kvadratmeter och flyttar samtidigt till nya lokaler i Kroksabeln 19. Det femåriga avtalet innebär bland annat att Autoexperten kan utveckla sin verksamhet med ett nytt däckhotell i Helsingborg. Inflyttning sker vid årsskiftet.

Därtill har Avarn utökat sin verksamhet med drygt 400 kvadratmeter och flyttar till Hakebössan 3, medan Carglass utökar från cirka 200 till 500 kvadratmeter i Pilbågen 6.

Berga är Helsingborgs största företagsområde och har ett varierat utbud av lokaler för bland annat kontor, lager, produktion och handel. Området har ett strategiskt läge med nära anslutning till E4/E6 och väg 111, samtidigt som Maria station ligger på kort gångavstånd. Den breda mixen av verksamheter och goda kommunikationer gör Berga till en attraktiv plats för företag som behöver kunna växa och utvecklas.

– KGK|Autoexperten väljer att fortsätta sin satsning i Helsingborg genom flytt till större och mer ändamålsenliga lokaler i Bergaområdet. Området erbjuder ett starkt fordonskluster med närhet till både kunder, samarbetspartners och viktiga transportleder. Satsningen ger oss bättre förutsättningar att utveckla vårt erbjudande och möta den växande efterfrågan i regionen. Wihlborgs har varit en viktig partner i processen och bidrar till att skapa goda förutsättningar för vår fortsatta utveckling i Helsingborg, säger Fredrik Skarpsjö, vice vd och operativ chef på Autoexperten.

– På Berga ser vi flera exempel på företag som behöver mer plats, utvecklar sin verksamhet och väljer att stanna kvar i området. Det är precis den typ av långsiktiga kundrelationer vi vill bygga. Genom att finnas nära våra kunder kan vi också vara med och hitta nya lösningar när deras verksamheter förändras och växer, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Hallengren, vd, 070-541 61 98

Magnus Lambertsson, regionchef, 042-490 46 73

ANNONS

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 66 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.