Från AI-snack till verkligt byggande – e-handlare samlas för AI-hackathon hos Footway

AI förändrar redan hur e-handelsföretag arbetar med bland annat produktdata, kundservice, analys och automatisering. Samtidigt återstår den praktiska frågan för många bolag: Hur går man från inspiration och experiment till lösningar som faktiskt kan användas i verksamheten?

Det är utgångspunkten för hackathonet “How to build a profitable e-commerce business with AI”.

– Det pratas enormt mycket om AI just nu. Vi vill flytta fokus från vad som kanske kommer att vara möjligt till vad e-handlare faktiskt kan börja göra redan idag. Vår ambition är att deltagarna ska lämna dagen med en första fungerande lösning – inte bara fler idéer, säger Louise Liljedahl, medgrundare och COO på Footway.

Footway bygger för en AI-driven handel

För Footway är utvecklingen inte bara ett tema för eventet. Bolaget utvecklar nästa generations plattform för lager, logistik, kundservice och orderhantering – med målet att göra det enklare för e-handlare att dra nytta av AI utan att själva behöva bygga all teknik och operativ infrastruktur från grunden.

Plattformen bygger bland annat på centrala datalager, API:er och MCP, vilket skapar förutsättningar för AI-agenter att kommunicera strukturerat med system, data och tjänster. Samtidigt används en Zero Trust-arkitektur där identitet, behörighet och åtkomst verifieras kontinuerligt.

– AI förändrar mer än hur vi producerar text eller analyserar data. När AI-agenter på ett säkert sätt kan förstå data, använda tjänster och utföra uppgifter förändras också kraven på infrastrukturen bakom e-handeln. Vårt fokus är att bygga en plattform som gör den utvecklingen tillgänglig för fler e-handlare – med säkerhet, kontroll och spårbarhet i grunden, säger Louise Liljedahl.

Från inspiration till fungerande lösningar

Under dagen medverkar Google Cloud, Nosto, Lovable, Svea Bank och Wilgot med perspektiv på AI, teknik, produktdata och digital handel. Bland talarna finns bl.a Olof Hedin från Lovable och Erik Wikander, vd och medgrundare av Wilgot.

Därefter delas deltagarna in i grupper för en två timmar lång workshop. Med stöd av experter på plats använder de AI-verktyg för att bygga lösningar för den egna verksamheten. Det kan exempelvis handla om att automatisera manuella arbetsflöden, förbättra produktdata, skapa interna verktyg, effektivisera kundkommunikation eller testa nya affärsidéer.

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Dagen avslutas med en show & tell, där några av grupperna presenterar vad de har byggt, följt av afterwork och nätverkande.

Om eventet

Vad: Hackathon – How to build a profitable e-commerce business with AI

När: 17 september 2026, kl. 12:00–20:00

Var: Footway OaaS, Victoria Tower, Kista

Arrangörer: Footway OaaS och E-commerce Park of Scandinavia

Medverkande: Google Cloud, Nosto, Lovable, Svea Bank och Wilgot

Mer information och anmälan:

https://luma.com/mcmd0xjv?tk=s4RWkd

För ytterligare information

Louise Liljedahl, medgrundare och COO, Footway

E-post: louise.liljedahl@footway.com

Mobil: 0736-40 93 50

Om Footway OaaS AB

Footway erbjuder en skalbar infrastruktur för e-handel – eCom in a Box – som gör det möjligt att driva och växa varumärken med låga kostnader och utan investeringar. Bolaget hanterar logistik, distribution, returflöden och kundsupport globalt. Med Footway kan varumärken fokusera på försäljning och tillväxt, medan plattformen tar hand om resten. Mer information finns på https://oaas.footway.com.