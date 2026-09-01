Isodora AB öppnar sin compliance-plattform för svenska småföretag: från 500 kronor i månaden i stället för konsultarvoden på en halv miljon

www.isodora.se

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 1 september 2026

Efter åtta månader i skarp drift hos en handfull kunder öppnar Isodora AB idag sin AI-drivna compliance-plattform för den breda marknaden. Nio specialiserade AI-experter bygger underlaget mot rätt regelverk och automatiska kontroller verifierar löpande att det efterlevs. Ambitionen är uttalad. Isodora ska bli för regelefterlevnad vad Fortnox blev för bokföringen: ett verktyg småföretagaren själv klarar av till en kostnad som ryms i vilken budget som helst.

Bokföring var en gång ett konsultarvode. Sedan blev det mjukvara för några hundralappar i månaden och svenska småföretagare slutade betala för något de kunde sköta själva. Regelefterlevnad har inte gjort den resan. Ett litet bolag som behöver ISO 9001 eller ett svar på ett säkerhetsformulär möter fortfarande konsultarvoden på mellan 450 000 och 1,7 miljoner kronor och en ledtid på tre till nio månader.

"Det som krävde en senior konsult i sex månader går att göra i mjukvara i dag. Då finns det ingen anledning att svenska småföretag ska fortsätta betala som om det vore 2015", säger Jonas Deibe, vd och grundare av Isodora.

Kravet kommer från kunderna och inte från lagen

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Den 15 januari 2026 trädde cybersäkerhetslagen (2025:1506) i kraft och genomförde EU:s NIS2-direktiv i svensk rätt. Antalet omfattade svenska verksamhetsutövare växte från omkring 900 till cirka 8 000, med anmälningsplikt till Myndigheten för civilt försvar sedan februari 2026. Eftersom lagen gör säkerhet i leveranskedjan obligatorisk måste dessa bolag kunna visa att även deras underleverantörer håller måttet. Kravet vandrar därmed vidare till bolag som aldrig läst direktivet.

"Åkeriet med tolv anställda omfattas inte av lagen. Men deras största kund gör det, och därför landar säkerhetsformuläret ändå på köksbordet en fredagseftermiddag."

Jonas Deibe

Så fungerar det

Kunden svarar på ett testat frågebatteri om hur verksamheten faktiskt fungerar. Nio specialiserade AI-experter översätter svaren till underlag mot rätt regelverk och mappar samma svar mot flera ramverk samtidigt, så att ingenting dokumenteras två gånger. Därefter kopplas kundens egna system in inom moln, identitet, kod och HR och automatiska kontroller verifierar löpande att det som står på pappret också stämmer i verkligheten. Faller en kontroll öppnas en avvikelse med ägare och åtgärdsförslag samtidigt som revisionsspåret byggs i bakgrunden.



Isodoras instrumentpanel med AI-assistenten som svarar på frågor om kontroller, gap och revisionsstatus.

"Kontrollerna blir bättre för varje kund vi lägger till. En konsult börjar om från noll varje gång", säger Henrik Engström, CTO och medgrundare av Isodora.

Som licenstagare till SIS, Svenska institutet för standarder, återger Isodora kravtexterna ur ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 och ISO/IEC 42001 direkt i plattformen så att kravet, kontrollen som verifierar det och beviset revisorn ber om hänger ihop från början. Plattformen stödjer även GDPR, NIS2, DORA, EU:s AI-förordning, CSRD och SOC 2, med all data för europeiska kunder driftade inom EU.

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Tillgänglighet och pris

Isodora är öppen för nya kunder från och med i dag på www.isodora.se med sju dagars kostnadsfri provperiod på app.isodora.se. Plattformsavgiften börjar på 500 kronor i månaden, med ramverk och moduler som tillval. Full licens behövs bara för dem som faktiskt arbetar i systemet; övriga medarbetare får läsbehörighet och får informationen delad till sig. Det finns varken miniminivå eller upphandlingsprocess. "Du ska driva ditt bolag. Vi sköter regelefterlevnaden. Det är hela erbjudandet", säger Jonas Deibe.

Fakta: så träffar cybersäkerhetslagen småföretagen

I kraft sedan

15 januari 2026

Direkt omfattade

Cirka 8 000 verksamhetsutövare i 18 sektorer (tidigare ca 900)

Indirekt berörda

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Underleverantörer till dessa, via lagens krav på säkerhet i leveranskedjan

Registrering

Sedan 2 februari 2026, ska ske utan onödigt dröjsmål

Incidentrapportering

24 timmar / 72 timmar / en månad

Nyheter i lagen

Uttryckligt ledningsansvar, obligatoriska krav på säkerhet i leveranskedjan, höjda sanktionsnivåer

Om Isodora

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Isodora AB gör regelefterlevnad till mjukvara i stället för konsultprojekt. Plattformen kombinerar nio specialiserade AI-experter, automatiska kontroller mot kundens faktiska system och en “företagshjärna” som minns varje krav, kontroll och beslut över tid. Isodora är licenstagare till Svenska institutet för standarder, SIS, och samarbetar med Hellström Advokatbyrå. Bland kunderna finns bolag inom grön energiteknik, finansiell leasing, hantverk och tillverkande industri.

www.isodora.se · linkedin.com/company/isodora

För mer information

Jonas Deibe

Vd och grundare

jonas@isodora.se

+4673-890 71 10

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Kristin Deibe

Sales och medgrundare

kristin@isodora.se

Henrik Engström

CTO och medgrundare

henrik@isodora.se

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PRESS RELEASE

Stockholm, 1 September 2026