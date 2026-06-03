OssDsign AB offentliggör uppdaterat förslag avseende styrelsearvode inför årsstämman 2026

Valberedningen har sedan tidigare föreslagit att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 300 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga ledamöter med undantag för Christer Fåhraeus till vilken inget styrelsearvode ska utgå.

Valberedningen föreslår nu att det därutöver, dvs. utöver det ovan angivna, ska betalas arvode till de styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma om totalt 120 000 kronor, varav 80 000 kronor ska betalas till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor till den andra ledamoten i revisionsutskottet. I övrigt är valberedningens förslag avseende styrelsearvode oförändrat.

Med anledning av det uppdaterade förslaget kommer ett uppdaterat fullmaktsformulär med röstinstruktioner att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ossdsign.com.

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Mark Waugh, VD

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mark.waugh@ossdsign.com

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