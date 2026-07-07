Wihlborgs hyr ut 9 400 kvm till Weibel Scientific i Köpenhamnsområdet

Genom uthyrningen blir fastigheten fullt uthyrd. Hyresavtalet kan tidigast sägas upp för avflyttning den 31 december 2030.

Weibel Scientific utvecklar och tillverkar avancerade radarsystem för försvars- och säkerhetssektorn. Bolaget har vuxit kraftigt under de senaste åren och kommer nu att samla flera av sina verksamhetsfunktioner i fastigheten på Sortemosevej.

Fastigheten är belägen i Allerød, ett etablerat verksamhetsområde med god tillgänglighet till Köpenhamnsregionen.

– Weibel Scientific är ett teknikföretag i tillväxt och vi är glada att de väljer att samla delar av sin verksamhet hos oss. Det visar att vi kan erbjuda lokaler som möter behoven hos företag med komplexa verksamheter, samtidigt som fastigheten blir fullt uthyrd, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

– Weibel Scientifics verksamhet ställer höga krav på både lokaler och läge, och i Sortemosevej får bolaget samlade, moderna, ljusa och funktionella lokaler nära till tågstation, Kongevejen med anslutning till Hillerödmotorvägen, samt grönområden. Det ger goda förutsättningar för verksamhetens fortsatta utveckling, säger Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter AB, +46 70-541 61 98

Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S, +45 40 21 80 59

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) er et ejendomsselskab med fokus på kommercielle ejendomme i Øresundsregionen. Ejendomsporteføljen er beliggende i Malmø, Helsingborg, Lund og København. I Malmø, Lund og Helsingborg er Wihlborgs det førende ejendomsselskab. Ejendommene har en bogført værdi på 66 milliarder SEK med en årlig lejeindtægt på 5,2 milliarder SEK. Wihlborgs er noteret på Nasdaq Stockholm, Large Cap.