Delårsrapport jan-jun 2026: Rekord i hyresintäkter och driftsöverskott

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det andra kvartalet:

– Under kvartalet uppgick hyresintäkterna till 1 174 Mkr, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med samma kvartal föregående år, och är åter igen ett rekord i ett enskilt kvartal. Även driftsöverskottet är ett rekord, med en ökning på 6 procent till 864 Mkr. Förvaltningsresultatet ökar med 6 procent till 556 Mkr. Sammanfattningsvis visar vi, trots högre vakansnivåer än normalt, en stark resultatutveckling.

– Nettouthyrningen var positiv, plus 5 Mkr, men framför allt ser vi en klart ökad aktivitet på marknaden jämfört med början av året, vilket ger ännu bättre förutsättningar framåt. Samtidigt stärks de långsiktiga externa förutsättningarna för vår verksamhet. Satsningarna på försvar och teknik i Lund, infrastruktursatsningarna kopplade till Fehmarn Bält-förbindelsen samt SAS fokus på Copenhagen Airport som internationellt nav är tydliga exempel på detta.

– Nyligen tecknade vi avtal om att förvärva 95 fastigheter i Skåne från Castellum. Detta är det största förvärvet som Wihlborgs gjort, samtidigt som det går helt i linje med vår strategi och vårt fokus de senaste 20 åren. Vi investerar i marknader vi kan, i fastigheter med både stabil avkastning och utvecklingspotential. Med vårt starka kassaflöde och en tydlig plan för att successivt minska belåningsgraden efter affären står vi väl rustade att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.

– Vårt hållbarhetsarbete fortsätter med oförändrat fokus på energieffektivisering, minskade koldioxidutsläpp, hållbarhetscertifieringar, köldmedia och många andra viktiga områden. Under kvartalet har vi fått uppdaterade klimatmål validerade av Science Based Targets initiative (SBTi), vilka är bättre anpassade till vår verksamhet. Det är även glädjande att vårt arbete uppmärksammats genom en placering på TIME Magazines lista ”World’s Most Sustainable Companies 2026”.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 08.30 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens. Presentationen kommer att vara tillgänglig på förhand på https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/rapporter/.

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Länk till webbsändning:

https://wihlborgs-fastigheter.events.inderes.com/q2-report-2026/register

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 6 juli 2026 kl. 07.00 CEST.



För ytterligare information kontakta:

Ulrika Hallengren, vd, 070-541 61 98

Arvid Liepe, vvd och ekonomi- och finanschef, 073-371 17 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 66 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.