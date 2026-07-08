Sectra publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2025/2026

Dokumenten är bifogade till detta pressmeddelande och finns även tillgängliga på Sectras webbplats, investor.sectra.com.

På webbplatsen ges också en sammanfattning av verksamhetsåret. I The 2025/2026 financial year in brief (språk engelska) summeras höjdpunkter från våra verksamheter och ett urval av finansiella nyckeltal.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli, 2026, kl. 10.45.

För ytterligare information:

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Om Sectra

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 23 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2025/2026 till 3 542 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida (https://sectra.com/).