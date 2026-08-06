Förbättrat marknadsläge för Nurse & Doc Partner och ökade marknadsandelar för Human Capital har skapat förutsättningar för ett avsevärt bättre resultat
Halvårsrapport januari - juni 2026
Andra kvartalet i sammandrag
- Nettoomsättningen uppgick till 71 MSEK (72), vilket är en minskning med 0,4%.
- Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 3,1 MSEK (0,1) och rörelsemarginalen till 4,4% (0,1).
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,1 MSEK (0,1) och rörelsemarginalen till 4,4% (0,1).
- Periodens resultat uppgick till 2,3 MSEK (-0,5).
- Resultatet per aktie uppgick till 0,09 SEK (-0,02).
- Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,2 MSEK (2,4)
.
Januari – Juni i sammandrag
- Nettoomsättningen uppgick till 137 MSEK (148), vilket är en minskning med 7,4%.
- Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 4,8 MSEK (0,0) och rörelsemarginalen till 3,5 % (0,0).
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,8 MSEK (0,0) och rörelsemarginalen till 3,5% (0,0).
- Periodens resultat uppgick till 4,3 MSEK (-1,4).
- Resultatet per aktie uppgick till 0,17 SEK (-0,05).
- Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 MSEK (-7,8).
Jan Bengtsson
VD
073-6006810
jan.bengtsson@ngsgroup.se