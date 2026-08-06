Halvårsrapport januari - juni 2026

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Vålt tecknar ramavtal med HSB Malmö och HSB Göteborg

Vålt har tecknat ramavtal med HSB Malmö och HSB Göteborg avseende projektering, installation och drift av elbilsladdning. Avtalet omfattar även Vålts laddtjänst och den effektpilot som Vålt driver för att skapa smartare, mer kostnadseffektiva och framtidssäkra laddlösningar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Ramavtalet gör det enklare för HSB-föreningar i Malmö och Göteborg att komma i gång …