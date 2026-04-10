OsDsign redovisar preliminärt utfall för första kvartalet 2026

Enligt preliminära siffror uppgick försäljningen av OssDsign Catalyst under januari–mars 2026 till 4,035 miljoner USD, vilket motsvarar en minskning med 3,6%. I SEK motsvarar detta 36,880 miljoner SEK, vilket innebär en minskning med 17,1% jämfört med samma kvartal föregående år. Skillnaden i tillväxttakt mellan USD och SEK beror uteslutande på valutakursförändringar då USD sjunkit gentemot SEK mellan jämförelseperioderna. EBIT förväntas ligga i intervallet -14,0 till -12,0 miljoner SEK, med marginell växelkurseffekt. Både försäljning och EBIT bedöms ligga under marknadens förväntningar.

"Som vi diskuterade under vår rapportpresentation för det fjärde kvartalet i februari så påverkade en avmattning i rekryterings- och anställningstakten för säljteamet vår tillväxttakt under fjärde kvartalet. Vi har därefter vidtagit åtgärder och ser nu en jämn ökning av nya medarbetare i teamet, men utvecklingen i det fjärde kvartalet påverkar även vårt resultat för det första kvartalet 2026. Dessutom har vi haft en viss personalomsättning bland ett fåtal säljare, och en minskad aktivitet hos ett par nyckelkunder på grund av omförhandlingar av avtal. Vi delar denna information redan innan vi publicerar resultatet för första kvartalet eftersom mitt mål som ny vd för OssDsigns inte bara är att leverera starka resultat till våra aktieägare, utan också att bygga förtroende genom rak kommunikation. Jag har fortsatt stor tilltro till Catalysts övertygande real world-data och potential, till våra engagerade medarbetare och till vår förmåga att vinna marknadsandelar i framtiden”, säger Mark Waugh, VD för OssDsign.

En fullständig kvartalsrapport för det första kvartalet kommer att presenteras och offentliggöras den 5 maj 2026, efter att OssDsigns årsredovisning publicerats den 28 april.

Detta meddelande innehåller information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen den 10 april 2026 kl. 14:00 CET.

Mark Waugh

CEO

(888) 266-5952

mark.waugh@ossdsign.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger tillbaka patienterna det liv de förtjänar. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.