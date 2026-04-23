Moody’s höjer Handelsbankens kreditbetyg till A1

Moody’s, ett av de ledande globala kreditvärderingsinstituten, genomför uppgraderingen av Handelsbanken inom ramen för sin bredare översyn av banker i Norden och Europa. Svenska Handelsbanken AB:s kreditrating Baseline Credit Assessment (BCA) höjs till A1 från A2.

Det höjda betyget återspeglar bankens starka och långsiktiga kreditprofil som präglas av låg risktolerans och stabil kapitalisering. Baseline Credit Assessment (BCA) är Moody’s bedömning av en banks finansiella styrka, det vill säga förmåga att klara sig utan statligt stöd eller andra extraordinära åtgärder.

Högst rating

Ingen annan privatägd bank i världen har en högre sammanvägd kreditrating baserad på betyg från Moody’s, Fitch och Standard & Poor’s.

”Denna syn bekräftades och förstärktes återigen av Moody’s. Det placerar banken i en mycket exklusiv grupp bestående av endast ett fåtal privatägda banker globalt, med den högsta BCA-ratingen enligt Moody’s”, säger Handelsbankens vd och koncernchef Michael Green.

Moody’s bedömning är den senaste av flera internationella erkännanden av bankens stabilitet. I oktober utsågs Handelsbanken återigen till Europas säkraste affärsbank och till världens femte säkraste affärsbank, av oberoende Global Finance.

”Uppgraderingen av BCA och Adjusted BCA speglar bankens föredömliga styrning och konservativa riskhanteringsstrategi under en mycket lång tid, vilket har resulterat i mycket låga kreditförluster genom ett stort antal konjunkturcykler. Handelsbankens tillgångskvalitetsmått är genomgående starkare än hos jämförbara stora nordiska emittenter, och bankens solvensposition står sig väl även i jämförelse med andra europeiska universalbanker”, skriver Moody’s.

