Delårsrapport jan-mars 2026: Fortsatt tillväxt

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det första kvartalet:

– Wihlborgs redovisar en fortsatt tillväxt även i det första kvartalet 2026. Hyresintäkterna ökade med 10 procent till 1 150 Mkr, vilket är ett rekord för det fjärde kvartalet i rad. Även driftsöverskottet och förvaltningsresultatet har ökat jämfört med samma period 2025, och det långsiktiga substansvärdet (EPRA NRV) har på 12 månader ökat med 10 procent, justerat för betald utdelning.

– Beslutsprocesser tar just nu längre tid än normalt på grund av en generell avvaktan, men vi ser samtidigt god potential i pågående hyresgästdiskussioner. Vår historik är stark, med endast två kvartal med negativ nettouthyrning på sjutton år. Parallellt fortsätter vi att investera i nya projekt och förvärv som stärker vår position på våra marknader.

– Den 1 januari trädde våra nya hållbarhetsmål i kraft. Målen är utformade för att bättre möta ökade förväntningar från våra intressenter och för att stärka kopplingen till relevanta ramverk och regelverk. Vi har även breddat flera områden, bland annat inom klimatanpassning, cirkulära materialflöden och hantering av köldmedia. Vi har också stärkt bolagsstyrningsperspektivet med ökat fokus på transparens, leverantörsansvar och antikorruption samt hur ESG integreras i styrning och beslutsfattande.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:

https://wihlborgs-fastigheter.events.inderes.com/q1-report-2026

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 21 april 2026 kl. 07.00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Arvid Liepe, vvd och ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 66 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,1 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.