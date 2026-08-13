Mandatum förvärvar majoritetspost i Cliens och stärker sin närvaro i Sverige

Pressmeddelande, 13 augusti 2026 kl. 9.15 (EEST)

Mandatum Abp meddelade idag i sitt börsmeddelande att bolaget har ingått avtal om att förvärva en majoritetsandel i Cliens Holding AB, moderbolag till Cliens Kapitalförvaltning AB.Cliens är en fristående svensk kapitalförvaltare med lång erfarenhet av kapitalförvaltning och med ett fondutbud i synnerhet exponerat mot svenska aktier.

Majoritetsposten i Cliens är ett viktigt steg i Mandatums ambition att bli Nordens snabbast växande kapital- och förmögenhetsförvaltare. Genom förvärvet stärker Mandatum sitt erbjudande inom aktieförvaltning och ökar sin närvaro på den svenska marknaden, som är den största marknaden för kapitalförvaltning i Norden. För Cliens innebär partnerskapet nya möjligheter att växa och att nå fler kunder genom Mandatums distributionskanaler i Norden och internationellt.

”Cliens passar mycket väl in i Mandatums strategi. Bolaget kombinerar en stark och långsiktig historik inom kapitalförvaltning med en etablerad position på den svenska marknaden och en företagskultur som ligger nära vår egen. Cliens aktiva förvaltningsmodell, höga kvalitet i arbetet och starka kundfokus var viktiga faktorer bakom affären. Tillsammans har vi en utmärkt plattform för fortsatt tillväxt inom kapitalförvaltning,” säger Petri Niemisvirta, vd för Mandatum.

Cliens har sitt huvudkontor i Stockholm och förvaltar kapital åt omkring 100 institutionella kunder. Bolaget erbjuder nio aktivt förvaltade fonder med fokus på aktier, särskilt små och medelstora bolag. Två av bolagets mest profilerade fonder, Cliens Sverige och Cliens Småbolag valdes nyligen ut i upphandlingen till det svenska premiepensionssystemet (PPM).

"Det här är ett viktigt steg i Cliens fortsatta utveckling. Vi får en långsiktig huvudägare med resurser och kompetens som stärker våra möjligheter att investera i verksamheten, utveckla vårt erbjudande och möta våra kunders behov även framöver. Samtidigt behåller vi det som är centralt för Cliens: vår kultur, vårt arbetssätt och vårt fokus på att leverera högkvalitativ aktiv förvaltning. Jag ser mycket positivt på de möjligheter som detta skapar för både våra kunder och vår verksamhet," säger Martin Öqvist, vd för Cliens Kapitalförvaltning.

Mandatum, med huvudkontor i Helsingfors, har stöttat svenska kunder inom kapitalförvaltning sedan 2010 och har kontor i Stockholm. I Sverige erbjuder bolaget institutionella investerare prisbelönta lösningar inom kredit- och alternativa investeringar.

”Sverige är en nyckelmarknad i Mandatums tillväxtstrategi och en självklar marknad för varje kapitalförvaltare med nordiska ambitioner. Den svenska aktiemarknaden är en av Europas mest dynamiska och fortsätter att erbjuda attraktiva möjligheter för långsiktiga investerare. Vi ser särskilt stor potential inom små och medelstora bolag, där vi gradvis börjar se tecken på förbättrade marknadsförutsättningar och attraktiva möjligheter för aktiva investerare,” säger Janne Sarvikivi, EVP, Asset and Wealth Management på Mandatum.

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”Små och medelstora bolag spelar en central roll i svenskt näringsliv och utgör en attraktiv investeringsmöjlighet för långsiktiga kapitalägare. Detta är ett segment där aktiv förvaltning och djup fundamental analys kan skapa betydande värde över tid. Genom ett fondutbud som spänner över hela den svenska aktiemarknaden, från mindre till större börsnoterade bolag, erbjuder vi investeringslösningar som möter behoven hos såväl institutionella investerare samt distributionspartners och deras kunder,” fortsätter Martin Öqvist.

Efter att affären har slutförts kommer Cliens att fortsätta verka under eget namn och med nuvarande ledning. Partnerskapet möjliggör ett kommersiellt samarbete mellan bolagen samtidigt som kontinuiteten säkerställs för Cliens kunder, medarbetare och investeringsprocesser. För kunder innebär den dagliga verksamheten inga förändringar.

Affären förutsätter godkännande från Finansinspektionen och Konkurrensverket samt att sedvanliga villkor för tillträde uppfylls. Transaktionen beräknas slutföras före utgången av 2026 under förutsättning att erforderliga myndighetsgodkännanden erhålls.

Mera information finns i Mandatums börsmeddelande (på engelska).

Ytterligare information:

Mandatum

Petri Niemisvirta

Vd, Mandatum Abp



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Janne Sarvikivi

EVP, Asset and Wealth Management

Tel. +358 40 717 7377

janne.sarvikivimandatum.fi



Niina Riihelä

SVP, Communications, Brand and Sustainability

Tel. +358 40 728 1548

niina.riihelamandatum.fi



Cliens

Martin Öqvist

VD, Cliens Kapitalförvaltning

Tel. 0736-75 06 70

martin.oqvistcliens.se



Tomas Henriks

Sälj- & Marknadschef, Cliens Kapitalförvaltning

Tel. 0702-28 18 98

tomas.henrikscliens.se

Om Mandatum

Mandatum är en nordisk finanskoncern med ledande kompetens inom kapitalförvaltning och livförsäkring. Bolagets kunder omfattar institutioner, företag och privatpersoner. Mandatum erbjuder tjänster inom kapital- och förmögenhetsförvaltning, ersättnings- och incitamentslösningar, kompletterande pensioner samt personförsäkring. I Sverige erbjuder bolaget institutionella investerare prisbelönta lösningar inom kredit- och alternativa investeringar. Mandatums aktie är noterad på Nasdaq Helsingfors sedan 2023.



Om Cliens

Cliens Kapitalförvaltning är ett fristående svenskt fondbolag med fokus på aktiv förvaltning av svenska aktier och räntebärande värdepapper. Bolaget grundades 2011 och förvaltar idag drygt 36 miljarder kronor åt institutionella investerare, distributörer, rådgivare och privatpersoner. Cliens erbjuder aktivt förvaltade fonder och diskretionär förvaltning och har en tydlig investeringsfilosofi med fokus på långsiktigt värdeskapande genom fundamental analys.