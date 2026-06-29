Humlegården välkomnar Tandem Health till Kungsgatan



Kungsgatan 12-11, fotograf Emil Fagander

Tandem Health grundades 2023 och erbjuder en AI-lösning som används inom vården. Idag har bolaget 150 anställda och kontor i tio städer i Europa. När lokalbehovet förändrades föll valet på Humlegårdens fastighet på Kungsgatan 12–14, i ett av Stockholms bästa lägen strax intill Stureplan. Tandem Health sökte lokaler som kan stötta bolagets fortsatta expansion. Det nya kontoret sträcker sig över 2 250 kvm fördelat på två våningsplan.

– Vi ser fram emot att skapa vårt helt egna hem på Kungsgatan som nästa steg i vår tillväxtresa. Centralt och i hjärtat av Stockholms växande tech-scen. De nya lokalerna ger oss förutsättningarna att välkomna ännu fler talanger, skapa en miljö man inspireras av och vill tillbringa mycket av sin tid, säger Nelly Tranaas, Head of Operations, Tandem Health.

Kontoret är ett nav för verksamheten

Tandem Health är ett bolag med hög kontorsnärvaro som ser lokalerna som central hubb för verksamheten. Arbetsplatser kombineras med stora sociala ytor och plats för interna sammankomster. De egna lokalerna kombineras med tillgång till husets gemensamma funktioner, såsom en grön innergård, omklädningsrum, cykelparkering och garage.

– Vi är mycket glada över att Tandem Health väljer att etablera sig hos oss på Kungsgatan. Här skapas en modern och attraktiv arbetsplats i ett av Stockholms mest centrala lägen. Sammanhanget passar mycket väl för ett innovativt och expansivt bolag med höga ambitioner, där kontoret verkligen spelar en central roll i verksamheten, säger Jens Folkesson, Fastighets- och uthyrningschef på Humlegården Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Folkesson

Fastighets- och uthyrningschef, Humlegården Fastigheter

Tel: 070-678 01 53

E-mail: jens.folkesson@humlegarden.se

Madeleine Castenvik Holt

Marknads- och kommunikationschef, Humlegården Fastigheter

Tel: 072-058 21 75

E-mail: madeleine.castenvik@humlegarden.se

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Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 97 anställda och äger 61 fastigheter till ett värde om 42,5 miljarder kronor (31 december 2025). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. Läs mer på www.humlegarden.se