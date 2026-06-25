OssDsign utser Adam McCollister till ny Vice President of Sales

Uppsala, Sverige, 25 juni, 2026 – OssDsign AB (publ.), en ledare inom nästa generations ortobiologiska lösningar som stödjer kroppens naturliga läkningsförmåga, meddelar idag att Adam McCollister har tillträtt som Vice President of Sales. Adam kommer att leda företagets försäljningsstrategi och genomförande i USA, med fokus på att påskynda adoptionen av OssDsigns nanosyntetiska benersättning Catalyst.

Adam McCollister har många års erfarenhet av ortopedisk försäljning och kommersiellt ledarskap. Senast var han Regional Vice President på Treace Medical Concepts. Tidigare har han haft försäljningsroller på Stryker och Tornier samt ledande befattningar på Orthofix, där han lett högpresterande försäljningsorganisationer och drivit marknadsexpansionsinitiativ.

”Vi är glada att välkomna Adam till OssDsign i detta viktiga skede av vår tillväxt,” sade Mark Waugh, VD för OssDsign. ”Hans djupa branschkompetens och dokumenterade förmåga att skala upp kommersiella team och driva adoption av innovativa teknologier kommer vara avgörande när vi utökar Catalysts närvaro i USA.”

Mark tillade: ”Vi tackar också Eric Patermo för hans ledarskap och bidrag som Vice President, US Sales. Vi är glada att han kommer att fortsätta stödja OssDsign i sin nya roll som Vice President – Strategic Initiatives, med vidareutvecklingen av vår affärsidé att skapa värde för aktieägarna och erbjuda evidensbaserade lösningar till kirurger och deras patienter.”

”Jag är entusiastisk över att få börja på OssDsign och bidra till Catalyst-plattformens kommersiella framgång,” sade Adam McCollister. ”Catalyst representerar en differentierad, nästa generations ortobiologisk lösning och jag ser fram emot att arbeta med teamet för att öka marknadspenetrationen, stärka kundengagemanget och stödja fortsatt tillväxt i USA.”

För mer information, vänligen kontakta:

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Mark Waugh, VD

+1 (260) 804-1342

mark.waugh@ossdsign.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, Sverige.