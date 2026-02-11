Hjältevadshus i topp tre – bland de nöjdaste småhuskunderna 2025

Hjältevadshus har lång erfarenhet av att bygga hus anpassade för svenska förhållanden och erbjuder välbeprövade, genomtänkta husmodeller. Kunderna har möjlighet att sätta sin personliga prägel genom val av stil, material och tillval. Med fokus på energieffektiva konstruktioner, god boendekomfort och personlig service strävar företaget efter att göra husresan så enkel och trygg som möjligt.

– Att hamna i topp tre bland landets småhusleverantörer är ett mycket fint kvitto på vårt arbete. Kundnöjdhet handlar för oss om mer än slutresultatet, det handlar om hela upplevelsen, från första mötet till inflyttning och vidare, säger Johan Bynell, VD på Hjältevadshus.

Prognoscentrets NKI-undersökning har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 6 000 svar från köpare av nyproducerade bostäder under 2025. Totalt ingår omkring 50 företag i undersökningen. Branschmätningen följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från exempelvis Svenskt Kvalitetsindex.

NKI (Nöjd-Kund-Index) är en sammanvägning av tre frågor som besvaras på en tiogradig skala och omräknas till ett index mellan 0 och 100. Värden mellan 65 och 75 innebär medelgod kundnöjdhet, vilket gör Hjältevadshus resultat på 79 till ett starkt betyg.

Hjältevadshus ser placeringen som ett bevis på ett långsiktigt och konsekvent arbete med kundfokus – och som en motivation att fortsätta utveckla erbjudandet och leverera hus som motsvarar kundernas förväntningar.

Om Prognoscentret

Läs mer på www.prognoscentret.se eller följ Prognoscentret på LinkedIn.

Anna Troglin

Marknadschef

Tel: 0765–384980

anna.troglin@hjaltevadshus.se

Smarta hem sedan 1947.