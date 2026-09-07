Footway öppnar dörrarna till framtidens e‑handelslogistik

Under hösten öppnar Footway dörrarna till sin verksamhet i Eskilstuna. Besökarna får följa orderns väg genom lagret och se hur automation, data, transporter och mjukvara kopplas samman till en gemensam plattform för e‑handel.

– Många pratar om skalbarhet, automation och AI. Vi vill visa hur det faktiskt fungerar i praktiken. Under några timmar får besökarna komma nära vår verksamhet, träffa teamet och ta del av lösningar som annars pågår bakom kulisserna, säger Jesper Dahlkvist, logistikchef på Footway.

“Inside the Box” riktar sig till e‑handlare som vill utveckla sin verksamhet, öka effektiviteten och skapa bättre förutsättningar för lönsam tillväxt. Det blir ett öppet och konkret möte där deltagarna uppmuntras att ta med sina egna frågor och utmaningar.

– Vår ambition är att deltagarna ska gå härifrån med nya idéer och en tydligare bild av vad som går att effektivisera i den egna verksamheten. För oss handlar framtidens e‑handel om att dela på en riktigt bra infrastruktur i stället för att varje bolag ska behöva bygga allting självt, säger Jesper Dahlkvist.

Öppet hus i Eskilstuna

Under hösten arrangeras tre tillfällen:

28 september 2026, kl. 10:00-12:30

27 oktober 2026, kl. 10:00-12:30

30 november 2026, kl. 10:00-12:30

Plats: Footways lager, Williams väg 13, Eskilstuna.

Antalet platser per tillfälle är begränsat. Läs mer och boka ditt besök här: inside.footway.com

ANNONS

För ytterligare information

Jesper Dahlkvist, Logistikchef Footway

E-post: jesper.dahlkvist@footway.com

Mobil: 070-936 09 00

Om Footway OaaS AB

Footway erbjuder en skalbar infrastruktur för e-handel – eCom in a Box – som gör det möjligt att driva och växa varumärken med låga kostnader och utan investeringar. Bolaget hanterar logistik, distribution, returflöden och kundsupport globalt. Med Footway kan varumärken fokusera på försäljning och tillväxt, medan plattformen tar hand om resten. Mer information finns på https://oaas.footway.com.