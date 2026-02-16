Efterlängtat beslut från regeringen om ekonomiska incitament till vindkraftskommuner

För att vi ska klara våra klimatmål, säkra jobben och Sveriges säkerhet behöver utbyggnaden av förnybar energi gå mycket snabbare. Därför är vi glada för att regeringen nu har tagit beslut så att ersättningen för 2025 och 2026 kan betalas ut till vindkraftskommuner. Hur modellen fungerar i praktiken får vi utvärdera, säger Ina Müller Engelbrektson, branschjurist på Green Power Sweden.

Regeringen har nu tagit ett beslut som innebär att Energimyndigheten ska betala ut ersättningen för 2025 senast den 30 mars och ersättningen för 2026 senast den 30 april i år. Enligt beslutet ska ersättningen fördelas efter hur mycket installerad effekt från vindkraft som finns i kommunerna.

Incitamentet aviserades redan i budgetpropositionen i september 2024, men det är först nu som beslutet kommit. Avsaknaden av klara besked om incitamenten har haft märkbara konsekvenser. Det kommunala vetot har under 2025 stoppat nästan alla vindkraftsprojekt, i väntan på att incitamenten ska komma på plats.

Vi välkomnar att ersättning för vindkraft till kommunerna äntligen kan komma att betalas ut. I dag upplevs mycket av nyttan hamna i de större städerna, medan påverkan märks här hos oss. För små landsbygdskommuner blir ersättningen ett viktigt lyft – för lokal service, välfärd, utveckling och framtidstro, säger Christel Thuresson, strateg för energi & näringsliv på Fyrbodals kommunalförbund.

Incitamentet innebär att en summa motsvarande den sammanlagda fastighetsskatt som vindkraften betalar årligen i Sverige ska fördelas mellan vindkraftskommuner. Regeringen har avsatt 340 miljoner kronor för 2025, 370 miljoner kronor för 2026 och 400 miljoner kronor för 2027. Pengarna är ett helt nytt tillskott till kommunernas budgetar, och kommunerna beslutar själva hur de vill använda dem.

Nu behöver regeringen också uppfylla löftet om att ersättningen till kommunerna ska vara långsiktig och att den pott som fördelas årligen faktiskt motsvarar den fastighetsskatt som vindkraften betalar in i Sverige. Redan för 2026 fattas mer än 80 miljoner kronor eftersom vindkraften totalt kommer betala in mer än 450 miljoner kronor, säger Ina Müller Engelbrektson.

Om regeringsbeslutet

Regeringen tog den 12 februari beslut om ändring av Energimyndighetens regleringsbrev. Ändringen anger att de 340 miljoner kronor för 2025, och 370 miljoner kronor för 2026, som avsatts för ersättning till vindkraftskommuner ska betalas ut.

Beslutet innehåller också information om vilken fördelningsgrund som Energimyndigheten ska använda. Nu ska myndigheten beräkna hur mycket varje kommun ska få, och se till att utbetalningarna sker.

I det incitamentspaket som regeringen aviserade i september 2024 ingår även bland annat en intäktsdelning till närboende. Den ska införas genom lagstiftning, men den är fortfarande inte beslutad.

