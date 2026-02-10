Hyresintäkterna ökade med 4 procent till 4 354 Mkr (4 174).
Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 3 107 Mkr (2 996).
Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 2 038 Mkr (1 781), varav resultatandelar i JV 90 Mkr (12).
Periodens resultat uppgick till 2 220 Mkr (1 706), motsvarande ett resultat per aktie om 7,22 kr (5,55).
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr (3,20) per aktie.
Bokslutskommuniké 2025: Investeringar ger resultat
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det fjärde kvartalet:
– Med hyresintäkter på 1 111 Mkr i det fjärde kvartalet slår vi rekord i intäkter under ett enskilt kvartal. Jämfört med det fjärde kvartalet 2024 ökade hyresintäkterna med 5 procent och driftsöverskottet med 3 procent. Förvaltningsresultatet ökade med hela 23 procent till 556 Mkr. Även utan en positiv effekt om 68 Mkr från positiva värdeförändringar i fastigheter i joint ventures ser vi en god ökning av förvaltningsresultatet om 8 procent. I en hyresmarknad som fortfarande är något avvaktande är jag glad att vårt långsiktiga och trägna arbete med att vara nära våra hyresgäster resulterat i ännu ett kvartal med positiv nettouthyrning, 12 Mkr. Sammantaget bekräftar detta styrkan i vår affär och vårt arbetssätt.
– Samtidigt som vi levererar starka resultat fortsätter vi att bygga för långsiktig tillväxt. Faktum är att Wihlborgs aldrig investerat så mycket i projektutveckling som under 2025. Under de senaste fyra åren, när den generella ekonomiska utvecklingen i Sverige varit svag, har vi ökat våra årliga investeringar från 1,5 till 2,7 miljarder. På så sätt stärker vi både bolaget och våra marknader inför kommande år, då en högre tillväxt förväntas.
– Under de senaste åren har vi satts på prov när flera större hyresgäster haft förändrade behov. Vår styrka har varit att hantera dessa omställningar snabbt och strukturerat, vilket vi har flera goda exempel på från året, samtidigt som vi har utvecklat fastigheterna, stärkt attraktiviteten i våra områden och skapat tillväxt i hyresnivåerna. Denna konsekventa kombination av snabb anpassning och utveckling har varit en nyckel till vår 20-åriga resa med årlig värdetillväxt.
Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
Idag kl. 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe bokslutskommunikén vid en webbsänd telefonkonferens.
Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/52826
Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2026 kl. 07.00 CET.
För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, vvd och ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31
Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 64 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,0 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.