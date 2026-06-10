Årsstämma har hållits i OssDsign AB

Utvalda pressmeddelanden

Ingen har berättat när dina fonder slutade prestera. PowerFunds lanserar nu en oberoende bevakning av dina egna fonder.

Anders Ramsten förvaltade 140 miljarder kronor på Swedbank Robur. Han vet att institutioner alltid har haft tillgång till professionella verktyg för att utvärdera fonder. Vanliga småsparare har aldrig haft det. Tills nu. Miljontals svenska sparare har sin största enskilda investering, i många fall större än investering i sin bostad, i en fond som de valde …