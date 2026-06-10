Årsstämman 2026 i OssDsign AB (publ) hölls den 9 juni 2026. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets webbplats www.ossdsign.com).
Årsstämma har hållits i OssDsign AB
Årsstämman beslutade:
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025;
- att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning för räkenskapsåret 2025;
- att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025;
- att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Christer Fåhraeus, Jill Schiaparelli, David Jern och Tomas Blomquist som ordinarie styrelseledamöter, nyval av Per Aniansson som ordinarie styrelseledamot samt nyval av Per Aniansson som styrelseordförande;
- att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor och omval av Ernst & Young AB som bolagets revisor;
- att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 300 000 kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga ledamöter med undantag för Christer Fåhraeus till vilken inget styrelsearvode ska utgå. Därutöver beslutades att arvode ska betalas till de styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma om totalt 120 000 kronor, varav 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor till den andra ledamoten i revisionsutskottet;
- att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
- om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst tolv (12) procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er);
- att anta styrelsens förslag till beslut om (i) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter (Teckningsoptionsprogram 2026/2029:1) genom riktad emission av högst 3 100 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029:1 till bolaget och/eller något av dess dotterbolag samt godkännande av efterföljande överlåtelse av de emitterade teckningsoptionerna till vissa anställda och konsulter inom koncernen mot erläggande av marknadsvärdet för optionsrätten eller, i den mån det inte medför negativa skattekonsekvenser för koncernen, vederlagsfritt, och (ii) upphävning av Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 som inte har utnyttjats. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget, såsom justerat nedåt genom tillämpning av den obligatoriska s.k. kvotvärdesmodellen som framgår av beslutsförslaget, under perioden från och med den 1 juli 2029 till och med den 31 december 2029 mot betalning av en teckningskurs per ny aktie motsvarande 160 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om fem (5) handelsdagar före årsstämman. Teckningsoptionerna regleras av sedvanliga villkor, inklusive eventuella justeringar av teckningskursen och antalet nya aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, i händelse av vissa händelser som berör bolaget.
För mer information, vänligen kontakta:
Mark Waugh, VD
+1 (260) 804-1342
mark.waugh@ossdsign.com
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, Sverige.