Anocca tar in 440 miljoner kronor för klinisk prövning mot bukspottkörtelcancer

SÖDERTÄLJE, SVERIGE, 18 augusti 2025 – Anocca AB, ett världsledande svenskt TCR-T-cellterapiföretag, har framgångsrikt tagit in cirka 440 miljoner kronor (cirka 46 miljoner USD) i en ny finansiering. Det nya kapitalet kommer att användas för att driva den fortsatta utvecklingen av VIDAR-1, Anoccas genredigerade TCR-T-cellsterapi som riktar sig mot muterat KRAS vid bukspottkörtelcancer genom tidiga kliniska studier, samt för att avancera bolagets prekliniska pipeline. Finansieringsrundan leddes av Mellby Gård, med starkt stöd från AMF, Ramsbury och befintliga investerare, tillsammans med nya investerare.
Rekrytering är nu öppen för Fas I av multicenterstudien VIDAR-1, som genomförs vid ledande universitetssjukhus i Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna.
Reagan Jarvis, medgrundare och VD, säger: “Vi tackar våra investerare för deras starka och fortsatt långsiktiga stöd när vi nu för första gången prövar våra TCR-T-cellterapier i klinik. Teamet har byggt en unik utvecklingsplattform och intern tillverkningskapacitet och vi ser nu med stor tillförsikt fram emot att de första produkterna når patienter med stora medicinska behov.”
Johan Andersson, ordförande Mellby Gård, kommenterar: “Vi har varit investerade i Anocca under hela dess prekliniska utveckling och är glada över att se bolaget ta steget in i klinisk fas. Vi ser fram emot att följa hur Anocca med sina innovativa terapier kan hjälpa patienter som i dag har begränsade behandlingsalternativ.”
SEB Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare till Anocca i samband med transaktionens slutförande, medan Mannheimer Swartling och HWF Advokater har varit juridiska rådgivare.
ENDS
Om Anocca
Anocca är ett helt integrerat biofarmaceutiskt företag som utvecklar bibliotek av TCR-T-produkter för att revolutionera behandlingen av solida cancertumörer och andra svårbehandlade sjukdomar, inklusive infektions- och autoimmuna sjukdomar. Dess egenutvecklade teknologier använder programmerbara mänskliga celler för att återskapa och manipulera T-cellsimmunitet. Dessa teknologier har utformats för att avsevärt bredda TCR-T-utvecklingen, vilket gör det möjligt att systematiskt skapa personanpassade behandlingar för bredare patientgrupper.
Anocca har en avancerad forsknings- och utvecklingsinfrastruktur, som stöds av skräddarsydd mjukvara och tillverknings- och processutvecklingsfaciliteter. Alla Anoccas terapeutiska TCR:er är nya upptäckter som gjorts med hjälp av företagets teknologiplattform och tillverkas med modern gensaxteknologi i egna produktionslokaler i Södertälje, Sverige. Anocca har över 130 anställda från mer än 40 länder.
Om det kliniska programmet VIDAR-1
Programmet VIDAR-1 består av ett flertal produkter inriktade på KRAS-mutationer inom pankreatiskt duktalt adenokarcinom (PDAC). Upp till 20 patienter kommer att behandlas per produkt i fas I/II-studier. Den första fas I-studien kommer att genomföras på åtta sjukhus i fyra länder, med tillkommande sjukhus i ett flertal länder i fas II. De patienter som inkluderas har en KRAS-mutation och ett transplantationsantigen (human leukocyte antigen, HLA) som matchar en av produkterna.
Mer information om den kliniska prövningen finns på EU:s webbplats för kliniska prövningar.
Om KRAS och PDAC
Muterad KRAS är inblandad i bukspottkörtelcancer, lungcancer och tarmcancer. G12V- och G12D-mutationer i KRAS påverkar cirka 90% av patienter med bukspottkörtelcancer. Femårsöverlevnaden för patienter med PDAC är mindre än 10 % (1). Trots de senaste framstegen finns det för närvarande inga bra behandlingar för patienter i avancerade stadier (2).
TCR-T-terapier: T cell receptor-engineered T cell therapies – en typ av cellterapi som använder T-cellers naturliga målinriktningsförmåga för att identifiera och utrota sjuka celler som cancer.
