Anocca doserar första patienten i Sverige med egenutvecklad avancerad TCR-T-cellterapi, mot bukspottkörtelcancer

Det är den första i en serie av TCR-T-cellterapier som både utvecklas och tillverkas av Anocca i Södertälje.

Sverige är bland de första länderna där denna avancerade typ av precisionsmedicin prövas kliniskt.

Studien pågår vid åtta ledande universitetssjukhus i fyra europeiska länder, däribland Karolinska Universitetssjukhuset.

SÖDERTÄLJE, 1 oktober 2026 – Anocca AB, ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar avancerade T-cellsimmunterapier, meddelar i dag att bolaget framgångsrikt har doserat den första patienten i Sverige med en ny T-cellsterapi (TCR-T) som riktar sig mot KRAS G12V-mutationer i bukspottkörtelcancer som är en aggressiv form av cancer. Sverige är det tredje landet i Europa där en patient med bukspottkörtelcancer har doserats med Anoccas TCR-T cellterapi.

Reagan Jarvis, medgrundare och vd, säger: “Som ett svenskbaserat företag är vi mycket glada över att nu framgångsrikt ha börjat dosera patienter även i Sverige. Den framgångsrika doseringen i flera länder bekräftar vår förmåga att utveckla, tillverka och kliniskt tillämpa precisionsbaserade TCR-T-cellterapiprodukter på flera marknader. Vi ser positivt på de tidiga signaler på både säkerhet och biologisk aktivitet som vi har observerat hos tidigare behandlade patienter och är stolta över att få vara med och bidra till arbetet i kampen mot bukspottkörtelcancer.”

Mattias Carlsten, biträdande överläkare och specialist i hematologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och en ledande expert inom cellterapi som ansvarade för administreringen och den initial säkerhetsuppföljningen av TCR-T cellterapin kommenterade: ”Cellterapi har potential att förändra hur vi behandlar cancer. Genom att använda och modifiera immunceller kan vi utveckla behandlingar som är mer precisa och som riktar sig mot tumören på ett sätt som traditionella behandlingar inte alltid kan göra”.

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Maximilian Kordes, biträdande överläkare och specialist på bukspottkörtelcancer och huvudansvarig för studien vid Karolinska Universitetssjukhusets fas-1 enhet tillade: ”Bukspottkörtelcancer är fortfarande en av de mest dödliga cancerformerna. Den här behandlingen representerar en ny avancerad behandlingsmetod för patienter med bukspottkörtelcancer, som fortfarande befinner sig i ett tidigt kliniskt utvecklingsskede. Vi är mycket glada över samarbetet i denna kliniska studie och ser fram emot möjligheten att behandla fler patienter med denna nyskapande teknologi.”

Felicitas Riedl, direktör för avdelningen för innovation och konkurrenskraft inom Europeiska investeringsbankens (EIB) projektdirektorat, tillade: ”Att den första patienten nu har behandlats med Anoccas TCR-T-terapi är ett viktigt steg, inte bara för cancerpatienter utan också för Europas ambition att vara ledande inom avancerade terapier. Genom att samla forskning, klinisk utveckling och tillverkning i en och samma integrerade plattform visar Anocca hur vetenskaplig spetskompetens kan omsättas i konkreta behandlingar för patienter. EIB är stolt över att stödja företag som bidrar till att stärka Europas kapacitet att utveckla och tillverka nästa generation av precisionsläkemedel.”

Rekrytering av patienter och tillverkning av prövningsläkemedel pågår fortsatt inom multicenterstudien VIDAR-1 som genomförs vid åtta ledande universitetssjukhus i Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna.

ENDS

Frågor från media

Anocca AB

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www.anocca.com

Zach Chia

VP Strategi & Affärsutveckling

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FTI Consulting (English: för Anocca AB)

Michael Trace / Tim Stamper

anocca@fticonsulting.com

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SHOMEI (Svenska: för Anocca AB)

Marilyn Roseneld

marilyn.r@shomei.se

Om Anocca

Anocca är ett helt integrerat biofarmaceutiskt företag som utvecklar bibliotek av TCR-T-produkter för att revolutionera behandlingen av solida cancertumörer och andra svårbehandlade sjukdomar, inklusive infektions- och autoimmuna sjukdomar. Dess egenutvecklade teknologier använder programmerbara mänskliga celler för att återskapa och manipulera T-cellsimmunitet. Dessa teknologier har utformats för att avsevärt bredda TCR-T-utvecklingen, vilket gör det möjligt att systematiskt skapa personanpassade behandlingar för bredare patientgrupper.

Anocca har en avancerad forsknings- och utvecklingsinfrastruktur, som stöds av skräddarsydd mjukvara och tillverknings- och processutvecklingsfaciliteter. Alla Anoccas terapeutiska TCR:er är nya upptäckter som gjorts med hjälp av företagets teknologiplattform och tillverkas med modern gensaxteknologi i egna produktionslokaler i Södertälje, Sverige. Anocca har över 120 anställda från mer än 40 länder.

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Om det kliniska programmet VIDAR-1

Programmet VIDAR-1 består av ett flertal produkter inriktade på KRAS-mutationer inom pankreatiskt duktalt adenokarcinom (PDAC). Upp till 20 patienter kommer att behandlas per produkt i fas I/II-studier. Den första fas I-studien genomförs på åtta sjukhus i fyra länder, med tillkommande sjukhus i ett flertal länder i fas II. De patienter som inkluderas har en KRAS-mutation och ett transplantationsantigen (human leukocyte antigen, HLA ) som matchar en av produkterna.

Mer information om den kliniska prövningen finns på EU:s webbplats för kliniska prövningar (https://euclinicaltrials.eu/search-for-clinical-trials/?lang=en&EUCT=2024-513900-32-00).

Referenser

TCR-T-terapier: T-cellsreceptor-modifierad T-cellsterapi – en typ av cellterapi som använder T-cellers naturliga målinriktningsförmåga för att identifiera och utrota sjuka celler som cancer.

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HLA (Human Leukocyte Antigen): HLA‑molekyler är den del av en persons genetiska profil som avgör hur immunsystemet presenterar sjukdomsrelaterade mål för T‑celler.