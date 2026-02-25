Acuvi lämnar uppdatering om preliminärt finansiellt utfall 2025 och EBITDA-mål för 2026

Acuvi redovisar nettoomsättning om 204 MSEK för 2025, motsvarande cirka 18 procents tillväxt i konstanta valutor. Justerad EBITDA uppgick till cirka 33 MSEK. Styrelsen och ledningen har samtidigt fastställt ett EBITDA-mål för 2026 i intervallet 37–50 MSEK.



Nettoomsättningen för 2025 uppgick till 204 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om cirka 18 procent i konstanta valutor jämfört med 2024. Som kommunicerades i bolagets pressmeddelande den 29 december 2025 nådde Acuvi inte tidigare prognostiserad EBITDA-nivå för 2025 och ytterligare information skulle offentliggöras så snart den fanns tillgänglig.

Justerad EBITDA för 2025 uppgick till cirka 33 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16 procent. Styrelsen och ledningen bedömer att detta ger en rättvisande bild av Acuvis nuvarande underliggande lönsamhetsnivå.

Efter en grundlig genomgång av det finansiella utfallet för 2025 kan bolaget konstatera att försäljning och nettoomsättning inte nådde de nivåer som ursprungligen budgeterats, trots god tillväxt i konstanta valutor. Den lägre än förväntade intäktsnivån påverkade EBITDA negativt med nära 8 MSEK jämfört med plan.

Därutöver påverkades EBITDA negativt av valutakursrörelser, främst till följd av en svag amerikansk dollar. Under 2025 hade koncernen även en produktmix som avvek från budget, vilket resulterade i en lägre bruttomarginal på koncernnivå än initialt förväntat. Tull- och fraktkostnader fördubblades dessutom under 2025 jämfört med 2024, med den största ökningen under andra halvåret 2025.

Under året identifierade bolaget vissa poster av engångskaraktär. Dessa inkluderar bland annat omstruktureringskostnader, införandet av ett nytt ERP-system, samt ett avslutat utvecklingsprojekt. De totala justeringarna uppgår till cirka 13 MSEK. Rapporterad EBITDA för 2025 uppgår därmed till cirka 20 MSEK. Samtliga justeringar för 2025 kommer att redovisas i detalj i bokslutskommunikén för att säkerställa maximal transparens.

Finansiellt mål för 2026

I samband med denna uppdatering kommunicerar styrelsen och ledningen även ett EBITDA-mål för 2026 i intervallet 37–50 MSEK. Inga justeringsposter planeras för 2026.

För att nå den övre delen av intervallet eller överträffa det krävs fortsatt stark tillväxt inom koncernens högmarginalprodukter. Det gäller främst produkter baserade på koncernens egenutvecklade piezoteknologi (LEGS), som under 2025 genererade en bruttomarginal om närmare 80 procent.

Publicering av bokslutskommuniké

Acuvi kommer att presentera mer detaljerad information om det finansiella utfallet för 2025 i sin bokslutskommuniké som publiceras den 25 februari 2026 efter marknadens stängning.

Publicering efter marknadens stängning sker med anledning av att bolagets revisorer har meddelat att de behöver hela dagen den 25 februari för att slutföra sina granskningsåtgärder. Det ligger i samtliga intressenters intresse att den information som kommuniceras till marknaden är så korrekt och fullständig som möjligt och bolaget välkomnar revisorernas noggranna granskningsprocess.

För mer information, vänligen kontakta:

Nils Sjöholm, VD

ir@acuvi.com

Certified Adviser:

Corpura Fondkommission AB

ca@corpura.se

+46 (0)72 252 34 51

Om Acuvi

Behovet av allt högre precision ökar inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri och automation. Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller unika teknologier och avancerade system för att stödja denna utveckling. Våra kunder tillverkar till exempel operationsrobotar, utrustning för tillverkning av halvledare och diagnostiksystem. Acuvi har egen lokal närvaro i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Uppsala och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Denna information är sådan information som Acuvi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovan angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 CET den 25 februari 2026.