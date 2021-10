Riskkapitaljätten hade per den 30 september förvaltade tillgångar (AUM) om EUR 70,3 miljarder. EQT-fondernas totala investeringar under kvartalet uppgick till 7,7 miljarder euro, och totala bruttoavyttringar under kvartalet uppgick till 4,9 miljarder euro.

När EQT:s vd Christian Sinding sammanfattar senaste kvartalet är det i positiv ton.

– EQT bygger vidare på sin tematiska investeringsstrategi och vi var fortsatt aktiva på en stark marknad under tredje kvartalet, med ett flertal aviserade investeringar och avyttringar. Vi fortsätter att implementera framtidssäkrande åtgärder i våra portföljbolag, och i kombination med starka marknadsförhållanden utvecklas värderingarna i alla nyckelfonder väl.

– Den nyligen lanserade fonden EQT Future representerar en ny tillgångsklass – en fond med längre ägarhorisont som syftar till att driva en hållbar transformation av bolag. Vi kommer att tillämpa vår aktiva ägarstrategi för att driva positiv påverkan i större skala, i kombination med en attraktiv riskjusterad avkastning. Inom kort kommer vi att komplettera detta med en fond med längre ägarhorisont fokuserad på infrastruktur. Parallellt så förbereder vi oss för nästa generations fonder, till att börja med EQT X och Ventures III.

Klimatförändringarna har blivit en prioriterad fråga.

– Jag är stolt över att EQT är den första aktören på den privata investeringsmarknaden att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål. Vi har formaliserat våra mål för minskade utsläpp av växthusgaser med en maximal ökning om 1,5°C i linje med Parisavtalet. EQT har en unik position för att ta en aktiv roll i arbetet med klimatförändringarna och vi är fokuserade på att bekämpa dem på bred front genom hela EQT:s ekosystem och i portföljbolagen. Att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål är ett viktigt steg på vägen, säger Christian Sinding.

Men det finns orosmoment.

– Vi ser potentiell motvind för den globala ekonomin relaterat till faktorer som högre energipriser, stigande inflation och högre räntor samt ansträngda leverantörskedjor. Vi upplever också en hög konkurrens om högkvalitativa tillgångar. Samtidigt har EQT en attraktiv pipeline av investeringar som sträcker sig över alla strategier och geografi ska områden, med en stabil plattform för fortsatt tillväxt.