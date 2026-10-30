Så får han kvinnliga superkändisar att berätta allt

När Kim Kardashian skulle bestämma sig för om någon fick skriva en bok om hennes liv fanns ett uppenbart problem. Varför skulle hon?

Hon når själv hundratals miljoner människor på Instagram och har en realityserie där familjen Kardashian i åratal gjort privatlivet till affärsidé.

Sedan rekommenderade Anna Wintour Jonathan Van Meter.

”Jag tänkte att de skulle komma överens”, säger Wintour till The New York Times.

Hon fick rätt.

Fem år med Kim Kardashian

Resultatet är ”Citizen Kim: The Woman Who Created the Future”. Van Meter började arbetet 2021 och fick tillgång till Kardashian, hennes syskon, mamma Kris Jenner och Caitlyn Jenner. Något sekretessavtal skrevs inte.

”Jag förstår fortfarande inte riktigt varför människor litar så mycket på mig”, säger Van Meter.

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Han är 63 år och har skrivit för Vogue sedan 1990. Med tiden har han blivit specialist på en mycket speciell sorts intervjuperson. Mycket berömd, mycket mäktig, ofta kvinna och nästan alltid van vid journalister som redan bestämt vem hon är.

Lady Gaga har intervjuats av honom fyra gånger. Jennifer Lawrence trivdes så bra att hon bjöd honom att sova över. Han tackade nej.

Oprah Winfrey förklarar varför hon gillar honom.

”Han förstod det viktigaste som ingen annan förstår, att jag är rolig!”