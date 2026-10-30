Superkändisarna Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Lady Gaga och Jennifer Lawrence har pengar, makt och väloljade PR-maskiner. Ändå berättar de saker för journalisten Jonathan Van Meter som de knappast säger till vem som helst. Nu har han ägnat fem år åt Kim Kardashian. Hemligheten verkar enkel. Han försöker förstå kvinnorna innan han börjar tolka dem.
Så får han kvinnliga superkändisar att berätta allt
När Kim Kardashian skulle bestämma sig för om någon fick skriva en bok om hennes liv fanns ett uppenbart problem. Varför skulle hon?
Hon når själv hundratals miljoner människor på Instagram och har en realityserie där familjen Kardashian i åratal gjort privatlivet till affärsidé.
Sedan rekommenderade Anna Wintour Jonathan Van Meter.
”Jag tänkte att de skulle komma överens”, säger Wintour till The New York Times.
Hon fick rätt.
Fem år med Kim Kardashian
Resultatet är ”Citizen Kim: The Woman Who Created the Future”. Van Meter började arbetet 2021 och fick tillgång till Kardashian, hennes syskon, mamma Kris Jenner och Caitlyn Jenner. Något sekretessavtal skrevs inte.
”Jag förstår fortfarande inte riktigt varför människor litar så mycket på mig”, säger Van Meter.
Han är 63 år och har skrivit för Vogue sedan 1990. Med tiden har han blivit specialist på en mycket speciell sorts intervjuperson. Mycket berömd, mycket mäktig, ofta kvinna och nästan alltid van vid journalister som redan bestämt vem hon är.
Lady Gaga har intervjuats av honom fyra gånger. Jennifer Lawrence trivdes så bra att hon bjöd honom att sova över. Han tackade nej.
Oprah Winfrey förklarar varför hon gillar honom.
”Han förstod det viktigaste som ingen annan förstår, att jag är rolig!”
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Han kommer utan färdig dom
Van Meter beskriver sig hellre som berättare än reporter. Han går inte in i ett möte med ambitionen att få sin tes bekräftad.
”Jag måste på något sätt vara lite firande av dem. Det ligger i min natur”, säger han.
Det har också gett honom kritik. Redan under 1990-talet lärde Anna Wintour honom att en Vogue-profil inte var rätt plats för att såga kvinnan som stod på omslaget.
Med åren blev han bättre på att lyssna.
Oprah Winfrey sätter fingret på metoden.
”Han är observatör innan han är uttolkare.”
Och fortsätter:
”Han kommer inte in och försöker bevisa en tes som han redan har.”
Kim Kardashian säger att Van Meter har en värme som gör att hon litar på honom. Efter fem års samtal lyckades han också få henne att formulera sin egen drivkraft.
”Kanske är jag bara tjejen med en sexfilm som har väldigt mycket att bevisa.”
Så får du människor att lita på dig enligt Jonathan Van Meter
- Lyssna innan du börjar tolka.
- Gå inte in i samtalet med domen redan skriven.
- Var genuint nyfiken på personen, inte bara på skandalen runt henne.
- Låt människor tala färdigt även när deras svar inte passar din ursprungliga idé.
- Erkänn när du inte vet. Van Meter skriver hellre att han saknar svaret än fyller luckan själv.
- Se humorn. Oprah litade på honom eftersom han förstod att hon var rolig.
- Ge personen en rättvis chans. Förtroende byggs också av hur du behandlade människan du intervjuade förra gången.
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