17 jan. 2026

Scandic dominerar konferens-Sverige trots svagt NPS

Scandic är förstavalet när mötespolicyn styr mer än magkänslan. (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

Scandic är fortfarande det första namnet konferensinköpare tänker på. Det gäller trots att kedjan får låga betyg när kunderna tillfrågas om rekommendationsvilja. Förklaringen ligger inte i upplevelsen – utan i struktur, räckvidd och hur svenska företag faktiskt fattar beslut, skriver Viggo Cavling i en analys som bygger unik data från Nordic Benchs Konferens & Mötesbarometer 2026.

Här bokas möten av vana, inte av entusiasm. (Foto: Pixabay)

Den svenska konferensmarknaden växer igen. Försiktigt, runt 1 procent. Det låter knappt som tillväxt. Men bakom siffran döljer sig två parallella sanningar som säger mer om svenskt näringsliv än om hotellbranschen.

För det första: det är inte storbolagen som driver återhämtningen.
För det andra: marknadens största aktör är inte den mest omtyckta.

Små företag driver efterfrågan

Svensk Konferens- och Mötesbarometer 2026 visar att små företag, upp till 50 anställda, står för den starkaste och mest stabila efterfrågeökningen. Prognosen pekar på runt 1,4–1,5 procent tillväxt. I en mogen marknad är det där skillnaden mellan liv och stiltje uppstår.

Förklaringen är organisatorisk snarare än konjunkturell. Mindre bolag har kortare beslutsvägar och färre policylager. När något behöver lösas samlas man. Fysiskt. Inte för kulturens skull, utan för effektivitetens.

Här hittar du hela rapporten: Svensk Konferens & Mötesbarometer 2026

Storbolagen bromsar med policy

Större organisationer visar motsatt beteende. Där styr mötespolicys, kostnadsuppföljning och intern effektivitet. Konferenser genomförs, men selektivt. Varje sammankomst måste motiveras, förankras och helst excelifieras innan någon bokar lokalen.

Behovet av möten finns kvar, men toleransen för sådant som inte tydligt kan kopplas till affärsnytta är låg. Resultatet är kontroll, inte expansion.

Småbolagen möts – storbolagen upphandlar. (Foto: Pixabay)

B2B tar tillbaka initiativet

Efter ett 2025 där B2C-bolag stod för merparten av tillväxten pekar prognosen för 2026 på ett tydligt skifte. B2B återtar rollen som efterfrågedrivare, särskilt bland företag med kombinerad B2C/B2B-modell.

Det rör sig om organisationer med komplexa affärsstrukturer, längre säljcykler och ett konkret behov av intern samordning. Här används konferensen som arbetsverktyg, inte som belöning eller symbolhandling.

Scandic dominerar – utan att älskas

Parallellt med detta fortsätter Scandic att dominera konferensmarknaden. Kedjan har i särklass högst spontan kännedom och är ofta förstaval i upphandlade avtal. Samtidigt visar NPS-mätningarna att Scandic hör till de svagare aktörerna när det gäller kundernas vilja att rekommendera.

Det är ingen paradox. Det är systemlogik.

Scandic är byggt för skala, inte för entusiasm. Rikstäckning, standardiserade rum och förutsägbara processer gör kedjan lätt att använda i stora organisationer. För inköpschefer väger det tyngre än passionerade omdömen.

Scandic dominerar inte för att alla är nöjda – utan för att alla redan är där. (Foto: TT)

Infrastruktur slår upplevelse

När konferensbeslut styrs av policy och kostnadskontroll blir NPS sekundärt. Det viktiga är att leverantören är känd, godkänd och enkel att använda i stor skala. Scandic fyller den rollen. Som ett affärssystem snarare än ett upplevelsebolag.

Men samma rapport visar också en marknad i rörelse. Småbolagens ökade betydelse, B2B:s comeback och kraven på tydligt syfte och innehåll gynnar aktörer med högre flexibilitet och starkare rekommendationskraft.

Hur länge räcker strukturen

Scandics dominans bygger inte på att kunderna är mest nöjda. Den bygger på att kedjan redan är inbyggd i systemet. Frågan är inte varför Scandic är störst trots svag NPS.

Frågan är hur länge strukturell dominans räcker när marknaden rör sig snabbare än strukturerna.

Här hittar du hela rapporten: Svensk Konferens & Mötesbarometer 2026

Digitala mötenHotellScandic Hotels Group
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
