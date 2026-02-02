En ny arbetsmarknadskonflikt och pilotförhandlingar i flygbranschen riskerar att få konsekvenser långt bortom det bolag som formellt berörs. När Svensk Pilotförening bryter förhandlingarna om pilotavtalet för Braathens Regional Airlines kan det i praktiken bli SAS som får ta den största smällen.
SAS i skottlinjen när pilotförhandlingar havererar
Bakgrunden är att Svensk Pilotförening, SPF, har sagt upp förhandlingarna med Transportföretagen och varslat om konfliktåtgärder kopplade till Braathens pilotavtal. En eventuell strejk skulle inte bara slå mot Braathens, utan direkt mot SAS inrikesnät, rapporterar utmärkta Flygtorget.
Nödlån räddar svenskt inrikesflyg från total kollaps
Det svenska inrikesflyget hålls uppe med kreditkort, tålamod och korsvis beroende. När SAS lånar ut 50 miljoner kronor till BRA är det mindre ett
Ett beroende som blivit strukturellt
Sedan Braathens ställde om sin verksamhet till att bli renodlad underleverantör åt SAS har beroendet blivit ömsesidigt – men asymmetriskt. Varje inställt flyg hos Braathens skapar omedelbart hål i SAS tidtabell. Ungefär 40 procent av SAS svenska inrikestrafik flygs i dag av Braathens.
Det gör att en konflikt som på pappret rör ett regionalt flygbolag i praktiken blir ett systemproblem. För SAS finns ingen snabb ersättningskapacitet att plocka fram. Piloter, flygplan och slots går inte att trolla fram med kort varsel.
Piloterna: anställningstrygghet urholkas
Enligt Svensk Pilotförening handlar konflikten inte om lön eller schema, utan om anställningsform. Det tidigare kollektivavtalet löpte ut den 31 mars 2025 och sedan dess har parterna stått långt ifrån varandra.
SPF menar att piloter i dag tvingas arbeta genom interna bemanningslösningar där de hyrs ut i flera led inom samma koncern. En konstruktion som enligt förbundet urholkar grundläggande trygghet på svensk arbetsmarknad, skriver Flygtorget.
Kravet är tydligt. Piloter som arbetar i ett svenskt flygbolag ska också vara anställda där verksamheten bedrivs. Inget mer kreativt rundgångssystem.
Arbetsgivarna: konfliktvapnet används fel
Från arbetsgivarsidan möts varslet av skarp kritik. Svenska Flygbranschen, som ingår i Transportföretagen, uppger att parterna redan varit överens om ett avtalsförslag.
Förhandlingschef Linn Sidén kallar varslet anmärkningsvärt och menar att SPF försöker påverka hur företaget organiserar sin verksamhet. En fråga som enligt arbetsgivarna ligger inom ramen för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.
Organisationen pekar också på att liknande frågor tidigare prövats i Arbetsdomstolen, där Braathens fått rätt.
Medling väntar – men osäkerheten består
Nästa steg kan bli medling. Ett konfliktvarsel innebär inte per automatik strejk, men osäkerheten i sig är redan ett problem. Braathens och SAS tvingas ta höjd för olika scenarier i bemanning och trafikplanering, särskilt inför sommarprogrammet.
För SAS handlar det inte bara om en arbetsmarknadsfråga, utan om nätets funktion. En strejk skulle snabbt kunna tvinga fram omprövningar av samarbetet med Braathens – och i förlängningen hota den affärsmodell som Braathens nyligen byggt hela sin framtid på.
Ett inrikesflyg på kredit
Konflikten kommer samtidigt som svenskt inrikesflyg redan befinner sig i ett extremt känsligt läge. När SAS nyligen gick in med ett lån på 50 miljoner kronor till Braathens var det mindre ett affärsbeslut och mer ett brandsläckningsarbete, vilket Dagens PS skrivit om tidigare.
Att Braathens befinner sig i sin tredje rekonstruktion på fem år säger det mesta. Det här är inte ett bolag i tillfällig motvind, utan ett system som hålls ihop med lån, omförhandlade avtal och korsvisa beroenden.
För SAS är kalkylen rationell. Ett lån och bättre villkor är billigare än att ersätta kapacitet. För systemet som helhet är det ett tecken på hur tunt isen blivit.
När stabilitet blir en illusion
Samtidigt presenterar Swedavia glädjesiffror om fler linjer och fler bolag på Arlanda. Det som sällan sägs är att inrikestrafiken mer än halverats sedan 2017. Det som beskrivs som tillväxt är till stor del en omflyttning från Bromma, inte ett starkare nät.
I det ljuset blir pilotkonflikten ytterligare en spricka i ett redan skört system. På kort sikt flyger allt som vanligt. På längre sikt byggs ett inrikesflyg där stabilitet blivit en illusion och där varje konflikt riskerar att få oproportionerligt stora konsekvenser.
Svenskt inrikesflyg flyger vidare. Men det gör det på kredit.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
