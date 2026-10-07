Fem minuter om året kan räcka – därför ska du prata om döden

Fem minuter om året kan räcka

Ratz Endler föreslår ingen ny folkrörelse där familjen samlas varje söndag för att diskutera gravstenar.

Tvärtom.

”Pratar man fem minuter om året gör man mer än nog”, säger han.

Det kan handla om enkla saker. Var vill du helst dö? Vill du donera dina organ? Hur ska familjen tänka kring arv? Finns det någon behandling du absolut inte vill ha?

Att prata om detta ser han som en ”kärlekshandling” mot de anhöriga. Om den dagen kommer slipper familjen försöka gissa vad den döende egentligen hade velat.

Samma tanke finns inom den moderna palliativa vården. Socialstyrelsen betonar att samtal om önskemål, prioriteringar och vårdens mål bör ske tidigt vid allvarlig sjukdom.

Vi pratar gärna om livet. Döden får oftast vänta tills den knackar på.

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Döden kan göra livet tydligare

Det märkliga är att samtal om döden inte nödvändigtvis gör livet mörkare.

Snarare tvärtom.

Ratz Endler berättar att döden hjälper honom att sortera bland livets projekt. Är den där tvååriga renoveringen verkligen värd två år? Vad vill barnen minnas? Är det viktigaste verkligen jobbet, bilen eller magrutorna?

”Döden tar bort allt det oväsentliga i livet”, säger han.

Flera experter som The Guardian talat med beskriver samma effekt. Medvetenheten om att tiden är begränsad kan få människor att prioritera relationer och upplevelser framför sådant som i efterhand visar sig vara ganska obetydligt.

En dålig bilkö blir exempelvis mindre dramatisk om man ställer frågan: kommer jag bry mig om detta på min dödsbädd?

Förmodligen inte.

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Vården måste också våga säga ordet

Ratz Endler menar att även läkare ibland har svårt att tala klarspråk.

I stället för att säga att en människa håller på att dö används formuleringar som ”slutet är ovisst” eller ”det kanske inte går så bra”.

Problemet är att överlevnad ibland blir vårdens enda mål, även när en lugn och värdig död vore bättre för patienten.

För Ratz Endler har arbetet inom intensivvården därför gett två lika starka professionella upplevelser: att rädda livet på ett svårt skadat barn och att hjälpa en döende patient att få avsluta livet precis som han önskade, utan onödiga slangar och mediciner.

Kanske är det där samtalet om döden egentligen landar.

Det handlar mindre om att dö.

Och mer om hur vi vill leva fram till dess.

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