Den verkliga Succession – familjen Murdoch och kriget om imperiet

Stiftelsen som håller allt – och alla – på plats

Kärnan i dramat är en familjestiftelse. Det är där makten sitter, inte i de enskilda bolagen.

Stiftelsen är konstruerad för att säkra kontrollen över imperiet även efter Murdochs död. Den reglerar hur besluten ska fattas och hur inflytandet ska fördelas mellan barnen.

Det låter rationellt. Nästan elegant.

I praktiken är det en perfekt grogrund för konflikt.

För när reglerna väl är satta återstår en fråga: vem ska tolka dem.

Lachlan Murdoch med – mannen som fick nycklarna till makten. Foto: Mark Baker/TT

Arvtagarna – och den som vann

I teorin är syskonen jämbördiga. I praktiken är det inte ens nära.

Lachlan Murdoch har länge varit den som stått närmast sin far, både ideologiskt och operativt. Det gjorde honom till det naturliga valet när makten började fördelas.

James Murdoch, som representerat en mer modern och mindre politiskt färgad linje, valde till slut att kliva av. Elisabeth har hållit sig mer självständig. Prudence har i stort sett stått utanför.

Det betyder att makten inte bara koncentrerats – den har också isolerats.

Och det är här dramat börjar på allvar.

Från tidningar till tv – Murdochs räckvidd är global. Foto: Phil Noble/TT

När juridiken blir ett vapen

I Succession kastas förolämpningar över bordet. I verkligheten kastas paragrafer.

Striden inom familjen har i stor utsträckning handlat om hur stiftelsen ska tolkas. Hur mycket inflytande ska varje barn ha. Hur ska beslut fattas när patriarken inte längre styr.

Det är tekniskt, juridiskt och till synes torrt.

Men bakom formuleringarna döljer sig något betydligt mer laddat: kontroll över ett imperium värt miljarder.

Det är inte ett familjegräl. Det är en maktkamp med global räckvidd.

Känslor som affärsstrategi

En av de mer obekväma insikterna i skildringen av Murdoch-familjen är att affärerna aldrig är helt separerade från relationerna.

Tvärtom.

När juridiken inte räcker till, används känslor. När argumenten tar slut, tar lojaliteten vid.

Det handlar inte om högljudda utbrott, utan om subtil påverkan. Telefonsamtal, signaler, små förskjutningar i positioner.

En typ av maktutövning som är svår att bevisa – men effektiv.

I jämförelse framstår Succession nästan som övertydlig.

HBO-serien ”Succession” skildrar en bitter kamp. Fyra syskon Roy slåss om makten i en värld utan regler. (Foto: HBO)

Ett imperium i förändring

Samtidigt förändras spelplanen.

Det som en gång var traditionella mediebolag pressas nu från alla håll. Digitala plattformar tar över distributionen. Publiken fragmenteras. Annonsintäkter flyttar.

Murdoch-imperiet är fortfarande enormt, men inte lika dominerande som tidigare.

Det gör frågan om ledarskap ännu mer kritisk. Den som tar över måste inte bara hantera familjen, utan också en bransch i snabb omvandling.

Det är ett jobb som kräver både politisk fingertoppskänsla och affärsmässig brutalitet.

Inte en självklar kombination.

Frihet eller makt – välj en

En intressant aspekt är att alla syskon inte har valt att slåss.

Vissa har i praktiken valt bort makten. Genom att ta ett steg tillbaka från stiftelsen och den operativa kontrollen har de också minskat sin exponering mot konflikterna.

Men priset är tydligt.

Mindre inflytande. Mindre möjlighet att påverka riktningen på ett av världens mest inflytelserika mediehus.

Det är en klassisk avvägning. Och kanske den mest rationella i hela historien.

Murdoch-imperiet har format politiken i flera länder. (Foto: Netflix)

Verkligheten saknar sista avsnitt

Det som gör Murdoch-dramat så fascinerande är att det aldrig riktigt tar slut.

Det finns ingen final. Ingen scen där alla kort läggs på bordet och någon vinner.

Bara en pågående förhandling mellan familj, juridik och affärer.

Succession gav oss en stiliserad version av maktkamp i överklassen. Murdoch-familjen levererar originalet.

Och originalet är, som vanligt, mindre snyggt, mer utdraget och betydligt svårare att kontrollera.

Men också det enda som faktiskt betyder något.

