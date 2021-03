Oumph-ägaren Livekindly tar in närmare 3 miljarder kronor

Livekindly Positive, specialist inom växtbaserad mat, har tagit in 335 miljoner dollar (cirka 2,9 miljarder kronor) i en ny investeringsrunda led av impact-fokuserade investeringsbolaget The Rise Fund. Även Rabobank Corporate Investments och S2G Ventures deltog i runda. Under de senaste 12 månaderna har Livekindly, som funnits ungefär lika länge, tagit in totalt 535 miljoner dollar (cirka 4,6 miljarder kronor). Det framgår av ett pressmeddelande. Breakit rapporterade först om investeringsrundan.

The Rise Fund har tilldelats en plats i Livekindlys styrelse. I styrelsen ingår sedan tidigare miljöförfattaren Suzy Amis Cameron, Walter Robb, medgrundare av Whole Foods Market, Paul Polman, tidigare vd för Unilever, Gaby Sulzberger, tidigare styrelseordförande i Whole Foods Market, investeraren Gaby Sulzberger samt hållbarhetsexperten Barbara Kux.

Livekindly förvärvade svenska Oumph i juni 2020. Bolaget äger även Fry’s Family Food Company, LikeMeat och The No Meat Company.